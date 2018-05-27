تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لجنود من الشرطة العسكرية الروسية، وهم يلقون القبض على مجموعة جنود نظام الأسد بعد أن ألقوا القبض عليهم خلال سرقتهم لمنازل المواطنين “التعفيش”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الجنود التابعين لنظام الأسد بصورة ”مذلة” منبطحين مستسلمين بطنهم إلى الأرض، وحولهم جنود روس ببنادقهم وزيهم العسكري الرسمي وسط هتافات المارة، حيث ظهروا بجانب مسروقاتهم.

فيديو يظهر إذلال عناصر الشرطة الروسية لعناصر من ميليشيات الأسد بعد القبض عليهم أثناء تعفيشهم للمنازل في بلدة ببيلا بريف دمشق. pic.twitter.com/EEyBIeXf47 — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) May 27, 2018

وتنتشر ظاهرة سرقة المنازل، وتسمى ” التعفيش ” في سوريا، على نطاق واسع في المناطق التي ينتزعها جيش النظام السوري من أيدي المعارضين السوريين.

كما حصل في مدينة حلب التي وصل فيها “التعفيش” إلى درجات غير مسبوقة اتهم فيها عدد من كبار ضباط الأسد، منهم عناصر تابعون للعميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، وعناصر تابعون لما يعرف بميليشيات صقور الصحراء التي يرأسها محمد جابر، العميد القريب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وظهر معه في أكثر من صورة، كما أنه اضطر للظهور على وسائل إعلام الأسد، للتخفيف من أثر الفضيحة التي أثيرت حوله بسرقة منازل أهل حلب، واعترف باتصال إذاعي لإحدى المحطات التابعة للنظام، بأن بعض عناصره قاموا بالتعفيش (سرقة المنازل).