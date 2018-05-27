بعد وقوعها ضحية في برنامج “رامز تحت الصفر”، لا تزال حلقة النجمة شيرين عبد الوهاب مع رامز جلال تتفاعل بكثافة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات حولها بكثافة.

وكشف المتابعون أن الحلقة مفبركة بوضوح وذلك بعدما نشروا صورة لها خلال إعلان شركة اتصالات العام الماضي والتي ظهرت فيه مع شخصية “كوبر” الموجود مع جلال في برنامجه، الأمر الذي شبهه الجميع لما حصل في الحلقة مع ياسمين صبري التي تبيّن فيما بعد انها تجيد التحدث بطلاقة باللغة الاسبانية، الامر الذي يؤكد فبركة الحلقة.

من جهة ثانية، مازحت شيرين صديقها جلال عبر صفحتها على موقع “تويتر” وكتبت: “أعتقد كفاية كده أوي على صداقتنا يا رامز”.

ليرد رامز عليها قائلاً: “من ورا قلبك أكيد”، وأنهت شيرين الحديت وهي تتوعد رامز قائلة: “لما أردهالك الأول نبقى نشوف موضوع من ورا قلبي ده”.

وكانت شيرين أثارت جدلاً واسعاً بعد عرض الحلقة بين المشاهدين وتعرضت لفقدان الوعي وراحت تشتم رامز الذي سخر منها في بداية البرنامج.