توفي شخصان وأصيب 3 من رجال الأمن الأردني بجروح، جراء حادث تصادم مروع، وقع بين دورية للشرطة بسيارة “تاكسي”، في منطقة “راس العين” بالعاصمة عمّان.

ويوضح فيديو وثقته كاميرات مراقبة لحظة انحراف دورية الشرطة الى المسلك الثاني من الشارع واصطدامها بسيارة “التاكسي.”

وفاة و4 اصابات في حادث سير بين دورية نجدة وسيارة أجرة برأس العين. #خبرني pic.twitter.com/xHHnr07NAj — خبرني Khaberni (@khaberni) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أن الراكب الذي كان يجلس بجانب سائق التاكسي وتوفي في الحادث، يُدعى اسامه علي محمد عثمان، توفي والده قبل شهر، وقد حضر من ألمانيا ليشارك في جنازة والده، لكنّ الموت تخطّفه هو الآخر.

وقال النشطاء إن آخر منشور للمتوفي “أسامة” على حسابه في “فيسبوك” كان عبارة “#سبحان_الذي_قهر_عباده_بالموت”.