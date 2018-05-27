تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر نفير أهالي العاصمة اليمنية المقتة عدن في الشوارع ضد الإمارات وسياساتها في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أسقط المتظاهرين جميع صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والعلم الإماراتي التي كانت تغزو المحافظة.

وأظهر الفيديو قيام المتظاهرين بالدوس على صورة “ابن زايد” والعلم الإماراتي بأقدامهم، في حين قام آخرون بتنفيذ المهمة من خلال سيارته.

عاجل | تصاعد الغضب الشعبي ضد التواجد الاماراتي في #عدن و المواطنون من أبناء عدن يسقطون صور ولي عهد الامارات محمد بن زايد وأعلام الامارات ويدوسونها تحت أقدامهم #يسقط_الاحتلال_الاماراتي pic.twitter.com/ck6Tf10cvX — حضرموت 24 (@hadramoot1967) May 27, 2018

وكانت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قد اندلعت بين قوات تابعة لأمن عدن المدعومة من الإمارات، وشبان مسلحين بمدينة المنصورة.

وذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بعد القاء قوة أمنية القبض على القيادي في المقاومة الجنوبية وليد الادريسي، مشيرين إلى أن القوات تقدمت بعد العملية صوب ساحة الشهداء واشتبكت مع محتجين يطالبون بإطلاق سراحه.

وتتهم الإمارات الادريسي بتزعم حملة شباب من حركة “ثورة 16 فبراير” يكتبون شعارات معادية لسياساتها في عدن.

وأكد مصدر أمني أنه تم نقل الأدريسي بعد اعتقاله، إلى مقر الإدارة الإماراتية بالبريقة.

ولم تستبعد مصادر أن تضطر القيادة الإماراتية لإخلاء سبيل الادريسي، في الساعات القادمة، خوفا من توسع دائرة الاشتباكات في المنصورة، وخروجها عن السيطرة.