أثار فيديو تداولته وسائل الاعلام الاماراتية ومواقع التواصل, جدلاً واسعاً بعدما ظهر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الملقب بـ”شيطان العرب” وهو يجلس بين المصلين على ما يبدو في صلاة الجمعة.

وفجر الفيديو حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انبرت وسائل الاعلام الإماراتية لتمجيد صورة شيطان العرب والحديث عن بطولات وأمجاد ابن زايد الذي عاث فسادا في البلدان العربية بأمواله الاماراتية.

وجاء تعليق أحد الحسابات الإماراتية على الفيديو المتداول حسب ما رصدت “وطن”, مو غريبة عليك يا #شيخ_التواضع.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يجلس وسط المصليين في أحد مساجد #العين “.

مب غريبة عليك يا #شيخ_التواضع.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يجلس وسط المصليين في أحد مساجد #العين🇦🇪#محمد_بن_زايد_قائد_ملهم #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا pic.twitter.com/w8hLrCxaD7 — dotemirates (@DotemiratesAr) May 27, 2018

وتحاول وسائل الاعلام الاماراتية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اظهار ابن زايد بأنه الشيخ “المتواضع” الذي يكرم أهله الا أن كل التقارير الصادرة من أبو ظبي تشير إلى “خبث” ابن زايد في التعامل مع أهالي الامارات والسياسة الحديدية التي يتبعها مع كل من يعبر عن رأيه في الامارات المتحدة.

ويلعب ابن زايد دوراً في الخراب الذي يسود الوطن العربي ويشارك في الحصار المفروض على قطر, الامر الذي جعل النشطاء لاطلاق لقب شيطان العرب عليه.