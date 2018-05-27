علق رئيس النظام المصري ، على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها  نجم المنتخب المصري ولاعب نادي الإنجليزي ، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام .

 

ودون الحساب الرسمي لـ”السيسي” على تويتر في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه:”أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً”

 

 

التغريدة التي قوبلت بهجوم وسخرية واسعة من قبل النشطاء، كان أبرزها رد الإعلامي المصري الساخر عبد الله الشريف الذي قال فيه:”اللهم امين ربي يشفيه ويشلك يا بلحة”

 

 

ليحظى رد “الشريف” بتفاعل واسع من قبل النشطاء في صورة ردود وإعادة تغريد، في دلالة على تمثيل رد الإعلامي المصري لهم وتعبيره عن موقفهم.

 

وسخر الناشط “Èbrâm Ė. Kàlêny” من تغريدة “السيسي” بقوله:”قوله ” ياريتني كنت انا ” و كلنا هندعي وراك”

 

 

وقال الحساب الساخر “حمامة بتاع التليفونات”:”ياريتها كانت جات فيك ياريس وهو لا”

 

 

 

 

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قال إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

 

 

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، أن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن “يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

 

وتعمد مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

 

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة الـ30 زميله آدم لالانا.

 

وقدم محمد صلاح موسما استثنائيا، بتسجيله 42 هدفا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريقا بـ32 هدفا، ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ””.

 

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.