علق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ودون الحساب الرسمي لـ”السيسي” على تويتر في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه:”أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً”

أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 27, 2018

التغريدة التي قوبلت بهجوم وسخرية واسعة من قبل النشطاء، كان أبرزها رد الإعلامي المصري الساخر عبد الله الشريف الذي قال فيه:”اللهم امين ربي يشفيه ويشلك يا بلحة”

اللهم امين ربي يشفيه ويشلك يا بلحة 🙏 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) May 27, 2018

ليحظى رد “الشريف” بتفاعل واسع من قبل النشطاء في صورة ردود وإعادة تغريد، في دلالة على تمثيل رد الإعلامي المصري لهم وتعبيره عن موقفهم.

وسخر الناشط “Èbrâm Ė. Kàlêny” من تغريدة “السيسي” بقوله:”قوله ” ياريتني كنت انا ” و كلنا هندعي وراك”

قوله " ياريتني كنت انا " و كلنا هندعي وراك 😂😂😂 — Èbrâm Ė. Kàlêny⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦🥇 (@DrEbramBero) May 27, 2018

وقال الحساب الساخر “حمامة بتاع التليفونات”:”ياريتها كانت جات فيك ياريس وهو لا”

ياريتها كانت جات فيك ياريس وهو لا 💔 — حمامة بتاع التلفونات (@7amaama) May 27, 2018

طب قولي السيسي بطل مصر في ايه غير ركوب العجل. 😂😂 — amr bakir (@amrbikar) May 27, 2018

ما انت بنبرك عليه جبته الارض. عمال تحسبله الفلوس والمكفاءة لما الراجل وقع. 😂😂 — amr bakir (@amrbikar) May 27, 2018

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قال إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، أن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن “يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة الـ30 زميله آدم لالانا.

وقدم محمد صلاح موسما استثنائيا، بتسجيله 42 هدفا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريقا بـ32 هدفا، ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ”البريميرليغ”.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في “البريميرليغ” من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.