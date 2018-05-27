أكدت عدة مصادر وشخصيات مصرية أمس، السبت، نبأ اعتقال الناشط السياسي المصري حازم عبد العظيم، مسؤول الشباب السابق في حملة “السيسي” الانتخابية، بعد اقتحام منزله بالتجمع الخامس، من قبل ملثمين، وتحطيم محتوياته.

اعتقال حازم عبد العظيم مسؤول الشباب السابق في حملة السيسي للرئاسة

تقريبا طلع هو الي اصاب #محمد_صلاح

كده مش باقي غير ان #السيسي يعتقل نفسه و يعلن مصر خاليه من الجراثيم و يفوض #صدقي_صبحي بادارة شؤون البلاد .. و الله الموفق و المستعان#ليفربول_ريال_مدريد

#كلنا_ليفربول — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 26, 2018

ويأتي اعتقال “عبد العظيم” بعد أيام من اعتقال الناشط والمدون الحقوقي المعروف وائل عباس، فيما وصفه نشطاء بأن “السيسي أنهى الإخوان بسجن معظم قياداتهم وقمع أفراد الجماعة ومن ثم تفرغ للنشطاء المعارضين له”.

واستمرار لمسلسل التنكيل

ومع تسريبات امس من يديعوت

احرنوت الإسرائيلية

بالبدأ الفعلي ب #صفقة_القرن

وبنفس اسبوع القبض علي وائل عباس والإفراج عن نخنوخ حالا القبض على حازم عبد العظيم من منزله…

الانقلاب اصابه السعار — ڔڀـح🌛ـانــۃ ⁦ (@R22N2) May 26, 2018

للاسف الخبر طلع صح و تم القبض ع حازم عبد العظيم من منزله .. كان من ساعتين بس موجود ع التايم لاين .. — الثورة مأنتخه(◔̯◔) ‏ (@niry7ora) May 26, 2018

وكانت آخر تغريدة لحازم عبد العظيم قبل اعتقاله بساعات عن اللاعب محمد صلاح ومباراة الأمس بين ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري الأبطال.

دي آخر تغريدة للدكتور حازم عبد العظيم قبل اعتقاله. الراجل غلط بشكل واضح في راموس وهو لاعب ينتنمي لدولة صديقة وعليه فهو ١- أساء للعلاقات المصرية الاسبانية. ٢- اساء استخدام وسائل التواصل. #احنا_اسفين_يا_راموس https://t.co/z34zQmevrX — Zein Tawfik (@zeintawfik) May 26, 2018

ويعد اعتقال عبد العظيم استكمالاً لحملة أمنية مستعرة بحق معارضي السيسي، خاصة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتكميم ما تبقى من أصوات منتقدة لسياساته، قبيل إعلانه حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والطاقة، طبقاً للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار.

اكثر ما يزعج الظالم هو سماع كلمه الحق و #السيسي ونظامه يعملون كل يوم علي كتم صوت كلمه الحق بالاعتقال وبعد اكسجين وشادى و وائل عباس .. انباء تتردد عن القبض علي الدكتور #حازم_عبد_العظيم … نظام مجرم — taha Hussein (@taha_Hus22) May 26, 2018

تم اعتقال الدكتور حازم عبد العظيم بروفسور جامعة، مهندس وحاصل على تكريمات دولية لكن نظام #السيسي يقدر أن #نخنوخ زعيم أعتى العصابات الإجرامية لا يستحق السجن فأخرجه بعفو رئاسي رغم محكوميته الجنائية.

يجب البحث بما رأى #عباس_كامل و #السيسي بأمهاتهم صغارا ليضمروا كل هذا التدمير الممنهج — Dr Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 27, 2018

وكشف عبد العظيم، في يناير 2016، أن اجتماعات تشكيل قائمة “في حب مصر”، التي انبثق عنها ائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر)، تمت داخل مقر الاستخبارات العامة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2015، بحضور المستشار القانوني للسيسي، محمد بهاء أبو شقة، ونجله محمود، بناءً على دعوة موجهة إلى الحاضرين من رئاسة الجمهورية.

تم اعتقال حازم عبد العظيم من منزله ومحدش يعرف هو فين دلوقتى ، الجينيرال الصهيونى هيعمل عمله سوده تحتاج الى كتم ما تبقى من اصوات معارضه مصيبه جديده تحتاج لحبس من يفضح ويظهر الحقيقه البعض يقول انه تمهيد لتعديل الدستور بس انا شايفه انه تمهيد لتنفيذ المرحله الاخيره من صفقة القرن — غادة نجيب (@dooo72) May 26, 2018

وقال عبد العظيم، في شهادته عن فترة وجوده ضمن حملة السيسي الرئاسية عام 2014، إن حزب “مستقبل وطن” كان “كيان شباب” أسسته الاستخبارات الحربية لدعم السيسي، من قبل أن يُعلن نيته الاستقالة من منصب وزير الدفاع، والترشّح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى رفضه التعيين في البرلمان، ورئاسة لجنة الشباب في مجلس النواب.

قبضوا علي حازم عبد العظيم ؟؟ pic.twitter.com/3sTqcYsW9Y — هشام sinai (@heshamlotfy33) May 26, 2018

رسالة إلي رئيس الجمهورية: المنطق يقول أن القبض علي د.حازم عبد العظيم @Hazem__Azim هو جرس إنذار أخير للبعض!! والسؤال لفخامتك: ماهو الضرر الذي تسببه تغريدات حازم عبد العظيم…. تابع القراءة علي الرابط أو الصور…..https://t.co/PxMy2JQiUZ#تيران_وصنافير_مصرية pic.twitter.com/rEZmYyJXy3 — د/ محمد محي الدين (@Dr_Mohie_Eldin) May 27, 2018

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس المدون المعروف، وائل عباس، لمدة 15 يوماً، تحت دعوى نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل، والانتماء إلى جماعة محظورة، بعد اعتقاله، فجر الأربعاء الماضي، بواسطة قوة شرطية مدججة بالأسلحة، من منزل أسرته في منطقة التجمع الخامس، واقتياده بملابس النوم إلى جهة غير معلومة.