علق الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح في مباراة أمس، معلنا تضامنه معه ومتمنيا شفاءه قبل مونديال روسيا القادم.

ودون “آل ثاني” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) متضامنا مع النجم المصري ما نصه:”سقط وبكى .. وبكت معهُ الملايين .. مُحزن أن لا يُكمِل المباراة ..مع خروجهِ أكد لكل الجماهير أنهُ فعلاً القلب النابض لفريقه”

وتابع:”محمد صلاح النجم العربي المصري يقاس بحجم الكبار .. اسأل الله أن يشفيه ونراه نجمه ساطعاً في سماء روسيا .”

سقط وبكى .. وبكت معهُ الملايين ..

مُحزن أن لا يُكمِل المباراة ..

مع خروجهِ أكد لكل الجماهير أنهُ فعلاً القلب النابض لفريقه ..

محمد صلاح النجم العربي المصري يقاس بحجم الكبار ..

اسأل الله أن يشفيه ونراه نجمه ساطعاً في سماء روسيا .. pic.twitter.com/UsojqTD6bA — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) May 26, 2018

وصرح يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مدى خطورة إصابة “صلاح”.

وقال إن الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد “خطيرة”.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، أكد كلوب: “إصابة صلاح خطيرة حقا، هو الآن في المستشفى لعمل أشعة إكس، إنها إما طوق الترقوة أو الكتف نفسه، إنها لا تبدو جيدة، هذا كل شيء”.

بدوره، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه “تم إجراء الأشعة على كتف صلاح، وأظهرت أن الإصابة جزع في أربطة مفصل الكتف”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة عبر “تويتر”، إن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، أعرب عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص”.

فيما قال وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إن إصابة صلاح تحتاج إلى نحو أسبوعين للراحة.

وأكد عبد العزيز في منشور عبر “فيسبوك”، أن صلاح سيكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري في كأس العالم، على أن يبقى خلال الأيام المقبلة في ليفربول لاستكمال العلاج.

وتعمد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سحب ذراع صلاح في كرة مشتركة بينهما، ليسقط النجم المصري على كتفه، ويبدأ في الصراخ من الألم.

وحاول صلاح التحامل على الإصابة لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليستبدل به في الدقيقة 30 زميله آدم لالانا.

وقدم “صلاح” موسما استثنائيا، بتسجيله 42 هدفا في مختلف البطولات، وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ32 هدفا، ليفوز بلقب هداف الموسم الحالي لـ”البريمرليغ”.

كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في “البريمرليغ” من الاتحاد الإنجليزي والجماهير ورابطة النقاد الرياضيين.