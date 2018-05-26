وصف الكابتن محمد أبو تريكة، المعلّق الرياضي بقنوات “بي ان سبورتس” القطرية، إصابة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ومغادرته نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب تدخل لاعب ريال مدريد الاسباني “سيرخيو راموس” بالجريمة.

#محمد_صلاح يغادر نهائي كييف بسبب إصابة قوية ⚽⚽ pic.twitter.com/YQUEgT6dSs — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وخلال تعليقه على إصابة محمد صلاح في فترة التعليق بين شوطيْ اللقاء، أكد “ابو تريكة” أن “راموس” تعمّد إصابة “صلاح”، معتبراً هذا التدخل “جريمة”.

واستهجن “ابوتريكة” عدم احتساب حكم اللقاء مخالفة ضدّ “راموس”.

وأكد أن خروج محمد صلاح مؤثر على ليفربول، متمنياً عدم تأثير الإصابة على أداء اللاعب المصري مع منتخب بلاده في كأس العام بروسيا.

سلامات يا أبو مكة ❤ pic.twitter.com/fV3Ed09Ol9 — الشيبة خلفان (@5alfan1) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وخرج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بالدموع من مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقام في كييف مساء السبت، بعد تعرضه لإصابة في الدقيقة 26 بعدما سقط أرضا بسبب تدخل “راموس”.

واشتكى صلاح من إصابة في الكتف قبل أن يتلقى العلاج ويعود من جديد إلى أرضية الملعب، لكنه لم يقدر على الاستمرار لأكثر من دقيقتين فقط بعد العودة لأرض الملعب.