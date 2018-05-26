في واقعة ابتزاز صريحة هدد الصحافي المصري المقرب من النظام محمد الباز (الذي لا ينطق من رأسه)، ما وصفهم بـ مليارديرات مصر بالتبرع بنصف ثرواتهم للدولة طواعية.

ودعا “الباز”، في مقال له نشرته صحيفة “الدستور” المصرية التي يرأس تحريرها مليارديرات مصر للتنازل عن نصف ثرواتهم لصالح الدولة.

وقال «الباز» في مقاله، إن «المليارديرات المصريين يعيشون بمعزل عن أزمات وطن عصفت به المؤامرات، وكان على وشك السقوط، لولا أن الله قيّض له رجالا قرروا أن حياتهم ثمن بقائه»، حسب قوله.

واستند الصحفي المصري إلى تقرير «فوربس» الصادر مطلع العام الجاري، في حصر أعداد المليارديرات المصريين.

وحسب «فوربس،» فإن رجل الأعمال المصري «ناصف ساويرس» يتصدر قائمة الأثرياء العرب بثروة قدرها 6.6 مليار دولار، وفى الوقت الذى تتصدر فيه الإمارات ولبنان، من حيث عدد الأثرياء العرب في القائمة العالمية، بـ7 أثرياء لكل منهما، فإن مصر تأتي في المرتبة التالية، بـ6 مليارديرات.

وفي حديث أشبه بالتهديد، وجه «الباز» دعوته إلى هؤلاء الأثرياء قائلا: «إلى كل هؤلاء أحمل دعوة محددة، وهى أن يتنازلوا طواعية عن نصف ثرواتهم للدولة».

ورأى الصحفي المصري أنهم بذلك «لا يمدون أيديهم إلى الفقراء، بل هم فى الحقيقة ينقذون أنفسهم، فثروات هؤلاء ليست فى أمان فى ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التى تعتصر رجل الشارع».

وأضاف: «لو فكّر أصحاب المليارات فيما أقوله، لوجدوا أنهم يحمون نصف ثرواتهم بالتنازل عن النصف الآخر، فبما ستنفعهم ثرواتهم لو أن هذا الوطن انهار، أو تفككت الدولة، لن تكون لهذه الثروات أى قيمة على الإطلاق».

وتابع: «إننى لا أتحدث من وحى الخيال، فعلها عبدالفتاح السيسى، تبرع بنصف ثروته إلى صندوق (تحيا مصر)، وأعتقد أنه كان يفعل ذلك حتى يفتح الطريق أمام آخرين حتى يفعلوا مثله، لكن أحدا لم يستجب، دعا أكثر من مرة لأن يساند المصريون بلدهم، استجاب البعض، واعتصم البعض بمصالحه الخاصة الضيقة جدا».

واختتم مقاله، قائلا: «أتحدث هنا بلسان من أعتقد أننى أمثلهم، فلن يترك المصريون أنفسهم فى مقاعد الفقر والحاجة والعوز كثيرا، وهم يرون أمامهم من يحصدون الملايين بلا أسباب مقنعة، ومن تتراكم المليارات فى خزائنهم دون أن يقدموا شيئا حقيقيا للبلد».