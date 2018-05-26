توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن يضرب إعصار “مكونو” المداري القادم من سلطنة عمان السعودية الليلة بعد اقترابه من سواحل المملكة، مشيرة إلى احتمال هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75كم/س.

وقالت الهيئة إن تأثير الإعصار على المملكة يبدأ من هذه الليلة (السبت) بتكون السحب على الخرخير والربع الخالي بحسب “واس”.

وحسب الناطق الإعلامي للهيئة حسين القحطاني، فمن المتوقع أن يصاحب الإعصار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها 75كم/س، من فجر السبت على الخرخير.

وأوضح القحطاني أن حالة تأثير الإعصار، ستستمر إلى يوم الثلاثاء، وأن سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر لن تتأثر بارتفاع الأمواج بسبب إعصار “ماكونو”.

وقال القحطاني، أن الهيئة ستوافي الجميع بمستجدات الحالة أولاً بأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق أرصاد.

وكان الإعصار القوي قد ضرب “صلالة”، ثانية كبريات مدن سلطنة عمان الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد.

كما تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة وموجات مد عالية ورياح قوية أدت إلى غرق عدة سيارات.

وأعلنت سلطنة عمان أمس، الجمعة، أن شدة الإعصار الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية، ازدادت ليصبح من الدرجة الثانية وذلك أثناء اقترابه من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية العمانية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن “آخر الأرصاد توضح تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية” مع رياح شديدة السرعة.

ورفعت السلطات استعداداتها على مستوى كافة الهيئات الحكومية واستنفرت الشرطة والجيش وأغلقت المدارس حتى يوم الاثنين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني العماني قررت الخميس إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

وقالت الهيئة يوم الجمعة إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة خلال يوم السبت بسبب “عاصفة قادمة”.

وأكد مسؤولون يمنيون أن 17 شخصا على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين، بعد أن اجتاح الإعصار مكونو جزيرة سقطرى الخميس، متسببا بسيول قوية وأضرار جمة. وأعلنت الحكومة اليمنية جزيرة سقطرى “منطقة منكوبة”.

والتقت الهيئة العليا للإغاثة اليمنية مع منظمات إنسانية دولية في عدن ليل الخميس لمناقشة الوضع في الجزيرة، بحسب وكالة سبأ للأنباء.

وتقرر إقامة 11 مركز إغاثة في سقطرى لتقديم المأوى للأشخاص الذين اضطروا لإخلاء منازلهم.

وضرب الإعصار نفسه منطقة القرن الأفريقي يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في الصومال.