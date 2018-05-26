عمّمت وزارة الإقتصاد والتجارة في دولة ، على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة، البدء بإزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من (، الإمارات، ، ) من داخل تلك المجمعات ابتداءً من اليوم السبت.

 

وأضاف بيان الوزارة: “سيقوم مفتشو الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة؛ للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة”.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورٌ أظهرت استجابة سريعة من قِبل المجمعات الإستهلاكية في دولة قطر، حيث تم البدء فوراً بالتخلص من .

 

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

 

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع، من خلال الوسيط الكويتي، بقائمة من المطالب، ضمت 13 بنداً، مقابل رفع الحصار عن قطر؛ غير أن الدوحة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلاً في “سيادتها الوطنية”.

 

وبالمقابل، طلبت قطر علناً، ومن خلال الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.