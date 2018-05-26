منذ اللحظات الأولى التي أعلنت فيها هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية في سلطنة عمان، عن تعرّض البلاد لتأثير حالة مدارية، أُعلِنت حالة الإستنفار القصوى لدى كافة الجهات ذات العلاقة، للتعامل مع أي طارئ.

وبالفعل، نجحت تلك القوى، وبفعل التنسيق والشراكة والتعاون، في التعامل مع آثار الإعصار “ميكونو”، رغم السيول الجارفة التي صحبته، والرياح العاتية التي قاومها رجال الدفاع المدني وشرطة عمان السلطانية.

واليوم، قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن آخر صور رادار الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى تراجع الحالة المدارية (ميكونو) إلى منخفض مداري.

وسيستمر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الـ 12 ساعة القادمة وتكون أحياناً رعدية مصحوبة برياح نشطة.

ويستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 – 6 أمتار ، في حين يكون ارتفاعه 2-3 على سواحل محافظة جنوب الشرقية.

أقسموا اليمين وبَرّوا بها…

فكانَ الهدفُ أن تَنعمَ عُمانُ ومن عليها بطُمأنينةٍ وسكينة.#عمان_مستعدة pic.twitter.com/zmfwYMHoyr — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وطيلة الفترة التي أثّر فيها اعصار “ميكونو” على مناطق السلطنة، كانت شرطة عمان السلطانية، تقوم بنشر توجيهاتها وارشادتها للسكان والوافدين، وتحذرهم من المخاطر المترتبة على عدم التزامهم بتوجيهاتها.

عزيزي المواطن والمقيم:

إصغاؤك للإرشادات الموجهة من رجال الشرطة والعمل بها يسهل عليهم القيام بمهامهم المُناطة على عاتقهم بكل سهولةٍ ويسر، فكن عوناً لهم في هذه الظروف. #كلنا_شرطة#عمان_مستعدة pic.twitter.com/9UuVJqgWFB — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) ٢٦ مايو ٢٠١٨

كما وسخّرت شرطة عمان السلطانية، مجموعة من الطائرات العمودية التابعة للإدارة العامة لطيران الشرطة للمساندة في تقديم العون واحتواء الآثار الناجمة عن الأنواء المناخية في محافظة ظفار.

جانب من جهود عناصر الشرطة العُمانية في احتواء آثار الاعصار..

يد واحدة من أجل استدامة الحياة وإعادة الحركة لوضعها الطبيعي.#ميكونو #عمان_مستعدة pic.twitter.com/f2mkn2sUPD — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) ٢٦ مايو ٢٠١٨

رجال الشرطة يسخرون جهودهم للتعامل مع آثار الحالة المدارية #ميكونو .#عمان_مستعدة pic.twitter.com/R6WOZkvYe2 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) ٢٦ مايو ٢٠١٨

جهود متواصلة من جميع القطاعات لمد يد العون والمساعدة لطالبيها من جرّاء تأثيرات الإعصار #مكونو الذي تشهده محافظة #ظفار خلال هذه الأيام. #شرطة_عمان_السلطانية #عمان_نبض_واحد pic.twitter.com/y0AjRxsql4 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وكان لافتاً الجهد الكبير الذي بذلته شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع باقي الجهات في التعامل مع هذا الإعصار، ما دفع الغردين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، الى الإشادة بتلك الجهود.

تعجز اللسان عن شكر هؤلاء الأشاوس — زيد البطاشي (@zaidnasser49) ٢٦ مايو ٢٠١٨

الشدائد والمحن تظهر معادن الرجال بفضل الله وحمده ودعاء المخلصين ونتيجة للجهود المبذولة من قبل المختصين تجاوزت عمان المرحلة الأولى من اعصار#مكونو باقل الخسائر .

رحم الله الفقيدين واسكنهم فسيح جناته وحان الوقت للعمل لإعادة ظفار دانة كما كانت. — Phoenix (@AbuAlyaman7733) ٢٦ مايو ٢٠١٨

لله دركِ يا شرطة عمان السلطانية على هذه الجهود المبذولة الذي سطرتموهُ من احرفاً من ذهب لخدمة هذا الوطن الغالي .. وفقكم الله تعالى في كل مسعاً تسعونهُ لخدمة هذا الشعب الأبي 🇴🇲 — قيس الحضرمي (@QaisM_1996) ٢٦ مايو ٢٠١٨

جهود جبارة ومقدرة ونفخر بها من رجال الشرطة .. دمتم العين الساهرة لعمان وأبنائها — Dr. Ahmed Al Azizi (@ahmed_al_azizi) ٢٦ مايو ٢٠١٨

لله دركم .. نفخر ونفاخر بكم .. كما عودتمونا تضربون اروع الأمثلة في تجاوز الكوارث في لُحمة وطنية عالية .. لحماية هذا الوطن الغالي تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لمولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه .. بوركت جهودكم العظيمة .. — خالـد عبدالله المسـن (@KhalidAlMassan1) ٢٦ مايو ٢٠١٨

ننام في منازلنا آمنين مطمئنين فيما رجال الأمن يسهرون على راحتنا. اللهم وفقهم واحمهم وجازهم بالإحسان إحسانا — herogirl990 (@herogirl9901) ٢٦ مايو ٢٠١٨

سلمت الايادي وبوركت الجهود .. ادامكم الله ذخراً وفخراً لهذا الوطن الغالي 🌹 — عاشق البوادي (@046ad7071dd24b2) ٢٦ مايو ٢٠١٨

🇴🇲 حماة الوطن حراس المبادئ يسخرون جهودهم للتعامل مع آثار الحالة المدارية #ميكونو #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/xXyVZedyLJ — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) ٢٦ مايو ٢٠١٨

تحية تقدير وإجلال

للهيئةالعامة للأرصاد الجوية

الهيئةالعامة للدفاع المدني والأسعاف

شرطة عمان السلطانية

قوات السلطان المسلحة بجميع فئاتها

الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين

والحمد لله على ما أعطى وأمر والحمد لله لأهالينا في ظفار والوسطى على مرور إعصار #ميكونو فكانت #عمان_مستعدة pic.twitter.com/xI7aHf53d1 — سلام الشرجي (@salam991) ٢٦ مايو ٢٠١٨

واكد مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الإعصار ميكونو تسبب حتى ظهر السبت في وفاة مواطنين اثنين أحدهما طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، توفيت متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار، فيما سُجلت حالة الوفاة الثانية لمواطن بعدما انجرفت مركبته في أحد الأودية وهو بداخلها بمنطقة عوقد.

وقال المصدر إنَّ رجال شرطة عمان السلطانية يواصلون انتشارهم في جميع الولايات المتأثرة بالحالة الجوية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وتقديم العون والمساعدة لجميع من يطلبها، وفتح الطرق وإزالة العوائق عنها، وتحذير المواطنين والمقيمين من ارتياد الأماكن الخطرة.

وأفاد المصدر أن شرطة خفر السواحل تعاملت مع بلاغ احتجاز مجموعة من القوارب على متنها 260 شخصاً تم إجلاؤهم إلى مراكز الإيواء بمنطقة ريسوت.

كما قامت فرق البحث والإنقاذ بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بتنفيذ العديد من عمليات البحث والإنقاذ منها إنقاذ (16) شخصاً من جنسيات آسيوية كانوا محتجزين وسط المياه بمنطقة الصناعيات بولاية مرباط وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى مراكز الإيواء، إلى جانب (6) أشخاص آخرين من الجنسية التونسية إثر انهيار سور منزل بولاية صلالة.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ (6) مواطنين من عائلة واحدة بمنطقة السوق المركزي بولاية صلالة وتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء، وقامت فرق البحث والإنقاذ بنقل (3) مصابين من جنسية آسيوية بسبب تأثرهم بالأحوال الجوية إلى مركز إسعاف عوقد، حيث تم التعامل معهم وتقديم العناية الطبية الطارئة لهم من قبل طاقم الإسعاف، وأنقذت كذلك شخصين من مجرى وادٍ بولاية طاقة.

يشار الى أنّ سُلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، وجه بإعطاء إجازة رسمية في محافظة ظفار لمدة 3 أيّام؛ نظراً للأنواء المناخية التي تعرضت لها المحافظة جرّاء الإعصار “ميكونو”.

وبناءً على توجيهات السلطان، فقد تقرر أن تكون أيام الاحد والإثنين والثلاثاء إجازة رسمية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظة ظفار.

ويستثنى من الإجازة الموظفون الذين يقومون على تشغيل قطاعات أساسية، وعلى رؤساء الوحدات المعنيين بتلك القطاعات تحديد الأشخاص اللازمين لتشغيلها وتشكيل فرق عمل بذلك.