منذ اللحظات الأولى التي أعلنت فيها هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية في سلطنة ، عن تعرّض البلاد لتأثير حالة مدارية، أُعلِنت حالة الإستنفار القصوى لدى كافة الجهات ذات العلاقة، للتعامل مع أي طارئ.

 

وبالفعل، نجحت تلك القوى، وبفعل التنسيق والشراكة والتعاون، في التعامل مع آثار الإعصار “”، رغم السيول الجارفة التي صحبته، والرياح العاتية التي قاومها رجال الدفاع المدني وشرطة عمان السلطانية.

 

واليوم، قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن آخر صور رادار الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى تراجع الحالة المدارية (ميكونو) إلى منخفض مداري.

 

وسيستمر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظتي والوسطى خلال الـ 12 ساعة القادمة وتكون أحياناً رعدية مصحوبة برياح نشطة.

 

ويستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 – 6 أمتار ، في حين يكون ارتفاعه 2-3 على سواحل محافظة جنوب الشرقية.

 

وطيلة الفترة التي أثّر فيها “ميكونو” على مناطق السلطنة، كانت ، تقوم بنشر توجيهاتها وارشادتها للسكان والوافدين، وتحذرهم من المخاطر المترتبة على عدم التزامهم بتوجيهاتها.

كما وسخّرت شرطة عمان السلطانية، مجموعة من الطائرات العمودية التابعة للإدارة العامة لطيران الشرطة للمساندة في تقديم العون واحتواء الآثار الناجمة عن الأنواء المناخية في  محافظة ظفار.

جانب من جهود عناصر الشرطة العُمانية في احتواء آثار الاعصار..

 

وكان لافتاً الجهد الكبير الذي بذلته شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع باقي الجهات في التعامل مع هذا الإعصار، ما دفع الغردين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، الى الإشادة بتلك الجهود.

واكد مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الإعصار ميكونو تسبب حتى ظهر السبت في وفاة مواطنين اثنين أحدهما طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، توفيت متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار، فيما سُجلت حالة الوفاة الثانية لمواطن بعدما انجرفت مركبته في أحد الأودية وهو بداخلها بمنطقة عوقد.

 

وقال المصدر إنَّ رجال شرطة عمان السلطانية يواصلون انتشارهم في جميع الولايات المتأثرة بالحالة الجوية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وتقديم العون والمساعدة لجميع من يطلبها، وفتح الطرق وإزالة العوائق عنها، وتحذير المواطنين والمقيمين من ارتياد الأماكن الخطرة.

 

وأفاد المصدر أن شرطة خفر السواحل تعاملت مع بلاغ احتجاز مجموعة من القوارب على متنها 260 شخصاً تم إجلاؤهم إلى مراكز الإيواء بمنطقة ريسوت.

 

كما قامت فرق البحث والإنقاذ بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بتنفيذ العديد من عمليات البحث والإنقاذ منها إنقاذ (16) شخصاً من جنسيات آسيوية كانوا محتجزين وسط المياه بمنطقة الصناعيات بولاية مرباط وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى مراكز الإيواء، إلى جانب (6) أشخاص آخرين من الجنسية التونسية إثر انهيار سور منزل بولاية .

 

كما تمكنت الفرق من إنقاذ (6) مواطنين من عائلة واحدة بمنطقة السوق المركزي بولاية صلالة وتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء، وقامت فرق البحث والإنقاذ بنقل (3) مصابين من جنسية آسيوية بسبب تأثرهم بالأحوال الجوية إلى مركز إسعاف عوقد، حيث تم التعامل معهم وتقديم العناية الطبية الطارئة لهم من قبل طاقم الإسعاف، وأنقذت كذلك شخصين من مجرى وادٍ بولاية طاقة.

 

يشار الى أنّ سُلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، وجه بإعطاء إجازة رسمية في محافظة ظفار لمدة 3 أيّام؛ نظراً للأنواء المناخية التي تعرضت لها المحافظة جرّاء الإعصار “ميكونو”.

 

وبناءً على توجيهات السلطان، فقد تقرر أن تكون أيام الاحد والإثنين والثلاثاء إجازة رسمية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظة ظفار.

 

ويستثنى من الإجازة الموظفون الذين يقومون على تشغيل قطاعات أساسية، وعلى رؤساء الوحدات المعنيين بتلك القطاعات تحديد الأشخاص اللازمين لتشغيلها وتشكيل فرق عمل بذلك.