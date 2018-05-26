لا يذكر النشطاء أنه مر أسبوعا واحدا دون أن يطلق وزير خارجية البحرين، تصريح مثير للجدل والسخرية، وهذه المرة خرج خالد بن أحمد ليتغزل في المطربة الاماراتية المعروفة أحلام مثيرا جدلا جديدا.

وفي وقت تعصف فيه الأزمة الخليجية منذ عام بدول الخليج، فاجأ الوزير الشهير بلقب “برميل البحرين” متابعيه بالإشادة بالمصالحة بين الفنانتين الإماراتية أحلام والكويتية نوال.

ودون خالد بن أحمد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “كم أنت عظيمة يا أحلام، وكم أنت جميلة”.

وأرفق الوزير البحريني تغريدته بوسم “#أحلام_في_مجموعة_إنسان، ووسم “#شكرا_علي_العلياني”، في إشارة إلى برنامج مجموعة إنسان الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني.

كم انت عظيمة يا احلام و كم انت جميلة

#احلام_في_مجموعه_انسان#شكرا_علي_العلياني — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 24, 2018

وشهدت حلقة البرنامج الخميس مصالحة بين أحلام ونوال، بعد أن أعلنت أحلام طي خلافاتها مع أي فنان آخر، واعتذرت لهم جميعا، قبل أن تقوم الفنانة نوال بمداخلة تليفونية، قالت فيها “اعتذارك على عيني وعلى رأسي، إحنا بينا عيش وملح وبينا عشرة حلوة، ونحن في شهر فضيل وأنتي تظلي أختي، وربنا سبحانه وتعالى قال إن اللي يسامح الأول هو الأكرم، وأنتي اليوم كنتي أكرم مني”.

الأمر الذي قابلته أحلام بالبكاء.