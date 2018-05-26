في تصعيد خطير من جماعة الحوثيين ضد السعودية وفي تحرك غير مسبوق ينذر بخطر كارثي محدق بالمملكة، أعلن التحالف العربي اليوم، السبت، عن محاولة طائرات بدون طيار شن عملية عسكرية قرب مطار “أبها” في السعودية.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية، بيانا عن التحالف، يعلن فيه عن إحباطه محاولة هجوم وصفها بـ”الإرهابي” بطائرة بدون طيار تجاه أبها.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في اليمن قد أعلنت عن شن غارات عسكرية على مطار أبها الدولي بطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن “الملاحة توقفت من وإلى مطار أبها بعد استهدافه بعدة غارات”، وأكد “تدمير جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب بقذائف المدفعية”.

وقال التحالف في بيانه: ” تم رصد وتدمير طائرة بدون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي”.

وتابع “تم استهداف كذلك الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من صعدة على الحدود السعودية اليمنية”.

أوضح التحاف أن مطار أبها الدولي يعمل بحركته المعتادة، بعد القضاء عن المسؤولين عما وصفه بـ”العمل الإرهابي”.

وكانت جماعة “الحوثي” أعلنت في 11 أبريل استهداف مطار أبها الذي يبعد 18 كم عن مدينة أبها في عسير، وشركة أرامكو في جيزان، بضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة نوع قاصف 1.