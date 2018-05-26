تحققت أمنية تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي أخيرا, وأصيب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في الكتف خلال مباراة ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، في كييف.

واشترك سيرجيو راموس بقوة مع “صلاح” ليُسقطه على الأرض، ويبدو من الإصابة أن “صلاح” تعرّض لإصابة قوية في الكتف، في الدقيقة الـ 30، ليخرج من الملعب باكيًا، واستبداله بآدم لالانا.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو يكشف عن تمني آل الشيخ تعرض لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للإصابة حتى يتمكن المنتخب السعودي من تجاوز مصر في تصفيات مونديال روسيا 2018.!

يذكر أن محمد صلاح ساهم بـ15 هدفًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ نجح بتسجيل 10 أهداف احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين متساويًا مع روبرتو فيرمينو، و يأتي الثنائي خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة برصيد 15 هدفًا، كما صنع الفرعون الذي يعد أول مصري يتأهل إلى نهائي تشامبيونزليج للمرة الأولى في التاريخ بـ 5 أهداف أخرى.

وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب روما الإيطالي بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما صعد ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ الألماني.