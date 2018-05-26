تحققت أمنية تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي أخيرا, وأصيب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في الكتف خلال مباراة ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، في كييف.
واشترك سيرجيو راموس بقوة مع “صلاح” ليُسقطه على الأرض، ويبدو من الإصابة أن “صلاح” تعرّض لإصابة قوية في الكتف، في الدقيقة الـ 30، ليخرج من الملعب باكيًا، واستبداله بآدم لالانا.
محمد صلاح @MoSalah يتعرض لإصابة في الكتف ويغادر الملعب مبكراً 😢 #beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/xuqCAq1klE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 26, 2018
وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو يكشف عن تمني آل الشيخ تعرض لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للإصابة حتى يتمكن المنتخب السعودي من تجاوز مصر في تصفيات مونديال روسيا 2018.!
" #تركي_آل_الشيخ يتمنى إصابة #محمد_صلاح قبيل مواجهة #السعودية في #مونديال_روسيا " pic.twitter.com/q9TrmXIJLx
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) May 23, 2018
يذكر أن محمد صلاح ساهم بـ15 هدفًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ نجح بتسجيل 10 أهداف احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين متساويًا مع روبرتو فيرمينو، و يأتي الثنائي خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة برصيد 15 هدفًا، كما صنع الفرعون الذي يعد أول مصري يتأهل إلى نهائي تشامبيونزليج للمرة الأولى في التاريخ بـ 5 أهداف أخرى.
بالفيديو إصابة #محمد_صلاح#ليفربول_ريال_مدريد pic.twitter.com/kaa6TDuhuJ
— كوبري (@k00bry) May 26, 2018
وتأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب روما الإيطالي بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما صعد ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ الألماني.
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