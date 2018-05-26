تحققت أمنية المستشار في الديوان الملكي السعودي أخيرا, وأصيب اللاعب الدولي المصري  في الكتف خلال مباراة وليفربول، في نهائي ، مساء السبت، في كييف.

 

واشترك سيرجيو بقوة مع “صلاح” ليُسقطه على الأرض، ويبدو من الإصابة أن “صلاح” تعرّض لإصابة قوية في الكتف، في الدقيقة الـ 30، ليخرج من الملعب باكيًا، واستبداله بآدم لالانا.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو يكشف عن تمني آل الشيخ تعرض لاعب منتخب ونجم الإنجليزي محمد صلاح للإصابة حتى يتمكن المنتخب السعودي من تجاوز في تصفيات مونديال روسيا 2018.!

 

يذكر أن محمد صلاح ساهم بـ15 هدفًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ نجح بتسجيل 10 أهداف احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين متساويًا مع روبرتو فيرمينو، و يأتي الثنائي خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة برصيد 15 هدفًا، كما صنع الفرعون الذي يعد أول مصري يتأهل إلى نهائي تشامبيونزليج للمرة الأولى في التاريخ  بـ 5 أهداف أخرى.

 

 

وتأهل ليفربول إلى على حساب روما الإيطالي بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما صعد ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ الألماني.