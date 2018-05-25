قبيل المباراة النهائية المرتقبة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وليفربول، غدا السبت، نشر السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، فيديو موجها إلى مواطنيه، وبشكل خاص لمشجعي فريق ليفربول الإنجليزي، يعلمهم فيه كيف يلفظون اسم النجم المصري بطريقة سليمة.

وشارك في الفيديو العديد من العاملين المصريين بالسفارة البريطانية للمساعدة في النطق السليم لاسم محمد صلاح.

وقال السفير خلال الفيديو موجها كلامه لمشجعي ليفربول: لقد قضى معكم عام كامل وحان الوقت المناسب لنطق اسم محمد صلاح بطريقة صحيحة وليس “مو ساليه”.