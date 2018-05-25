قال أخصائي أرصاد جوية بسلطنة عمان، أن التأثير المباشر لإعصار “ميكونو” على مناطق السلطنة، سيبدأ من بعد ظهر اليوم الجمعة مع رياح شديدة تتراوح بين 70 و75 عقدة.

وأشار عبدالله بن عبد الرشيد البلوشي أخصائي أرصاد جوية بالمركز الوطني للإنذار المبكر، إلى أن مركز الإعصار تحول إلى الدرجة الثانية من تصنيف الأعاصير ويبعد 180 كيلو مترا عن مدينة صلالة.

التأثيرات الصباحية للإعصار المداري #ميكونو على ولاية شليم pic.twitter.com/yNiVf9nsJi — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وقال إن البحر سيكون هائج الموج على محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 إلى 12 مترا وعلى سواحل الشرقية من 3 إلى 5 أمتار، مشيرا إلى وجود فرص ارتفاع مع تعاظم الأمواج بمقدار متر ونصف .. وفي حالة حدوث المد البحري يتحول إلى أربعة أمتار.

وأوضح “البلوشي” أن هناك امتدادا للسحب الرعدية على محافظة الوسطى مع هبوب رياح تثير الغبار والأتربة، بالإضافة إلى وجود فرص امتداد السحب الممطرة على محافظة جنوب الشرقية “.

وذكر أنه تم رصد كمية من الأمطار من الساعة الـ 4 صباحا لغاية الساعة الـ 7 من صباح اليوم على ضلكوت بلغت 56 مليمترا وعلى سدح 55 مليمترا وعلى مدينة صلالة 17 مليمترا وعلى ميناء صلالة 13 مليمترا.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني في عُمان، التحذير الخامس لها، بشأن الإعصار ميكونو.

#عاجل تحذير رقم (5) بشأن استمرار تحرك الاعصار #ميكونو بإتجاه سواحل محافظة ظفار البالغ سرعته بين 85-90 عقدة مصحوب بأمطار غزيرة جداً تترواح ببن 200-600 ملم تؤدي إلي فيضان الأودية. توقيت عبور مركز الاعصار بين الساعة 4 مساءاً إلى 12 منتصف الليل. pic.twitter.com/yQvz7mtSn5 — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وأهابت بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وتوضح أخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدة، استمرار تحرك الإعصار المداري “ميكونو” المتمركز حاليا على دائرة عرض 15.17 شمال وخط طول 54.6 درجة شرقا، ويبعد مركز الاعصار حوالي 150 كم، عن مدينة صلالة، وتبعد كتلة السحب الرئيسي40 كم، وتقدر سرعة الرياح حول مركز الاعصار ب 85 إلى 90 عقدة.

وذكرت ان توقيت عبور مركز الاعصار من 4 مساء إلى 12 منتصف الليل.

حسب صور الاقمار الاصطناعية.. جدار اعصار #ميكونو لم يصل السواحل حتى الآن .. وهو يواصل الاقتراب ومتوقع وصوله بعد الساعة الرابعة مساء اليوم pic.twitter.com/mcMWBxw1pb — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وتشير آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية إلى استمرار تحرك الاعصار باتجاه السلطنة خلال الساعات المقبلة.

ارتفاع منسوب المياه في صلالة بعد تأثير المباشر للإعصار المداري #ميكونو مساء اليوم pic.twitter.com/9jJsrTdXUn — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٥ مايو ٢٠١٨

ويتواصل تدفق السحب وهطول امطار متفاوتة الغزارة في حين تصل كتلة السحب الرئيسية سواحل محافظة ظفار صباح اليوم الجمعة مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 200 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية ويكون لبحر هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 – 12 متر مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة كما يكون البحر هائج الموج أيضا على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه من 3 – 5 أمتار .

استمرار هطول الأمطار الغزيرة على ولاية سدح من ساعات الفجر حتى صباح اليوم #ميكونو pic.twitter.com/VKOHOdOjup — طقس عُمان (@WeatherOman) ٢٥ مايو ٢٠١٨

يذكر ان الهيئة قررت إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري “ميكونو”.

كما أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار بأنه تقرر إخلاء مستشفى السلطان قابوس من جميع المرضى المرقدين به ونقل جميع الحالات المرضية الحرجة وكذلك جميع مرضى الغسيل الكلوي جوا بالتعاون مع طيران سلاح الجو السلطاني العماني.

وأوضحت بأنه سيتم نقل جميع الحالات المرضية المستقرة إلى مستشفى القوات المسلحة بصلالة، أما فيما يتعلق بالحالات الطارئة فيتم استقبالها في مركز طب جراحة القلب بصلالة ويتم استقبال حالات الولادة في مستشفى القوات المسلحة بصلالة ابتداءً من مساء الخميس.