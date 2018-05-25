في واقعة تؤكد على روح التضامن والتعاون بين الشعبين العماني واليمني نشر مراسل قناة “الجزيرة” سمير النمري مقطع فيديو يظهر قيام المواطن اليمني محسن خوار مالك فندق “صلالة بلازا” بإيواء العشرات من العائلات العمانية المتضررة من اعصار “ميكونو” بشكل مجاني.

من جانبه، أكد “خوار” مالك الفندق على أن جميع اليمنيين والعمانيين أبناء عمان يد واحدة في مواجهة “المصيبة” التي حلت بهم جراء الإعصار.

ووجه “خوار” الدعوة إلى كل من تضرر بيته جراء الإعصار إلى القدوم للفندق أو إلى المباني الأخرى التي يملكها في السلطنة، موجها الشكر لجميع المتطوعين معه في مساعدة المتضررين.

شاهد: مالك فندق في #صلاله يقوم بإيواء عشرات العائلات العمانية بشكل مجاني خلال قدوم اعصار #مكونو. pic.twitter.com/Etwo5aqqIQ — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية مساء الجمعة، عن أول حالة وفاة نتيجة الإعصار المداري ميكونو.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا توفيت نتيجة تأثرها بجراح، أصيبت بها بعد ارتطامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وتشير آخر المعلومات المستلمة من الأقمار الصناعية، إلى أن الإعصار “ميكونو” أصبح من الدرجة الثالثة الآن، مخالفًا كل التوقعات وهو على بعد حولي 50كم من مدينة صلالة العُمانية.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار ببطء شدد نحو اليابسة، ليدخل مدينة صلالة في الساعات القليلة المقبلة، ويحتمل أن يتسبب بهبوب رياح عاتية وبأمطار غزيرة جدًا.

وكانت السلطات العمانية قد أطلقت تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة، مع إعلان الأرصاد الجوية العمانية عن زيادة قوة إعصار مكونو وبلوغه الدرجة الثالثة.