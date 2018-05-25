استبق لاعب ريال مدريد الإسباني، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا، التي يقابل فيها فريقه نادي ليفربول الإنجليزي، بتصريحاتٍ قال فيها إن الناس دائماً يقارنوه بالنجم المصري محمد صلاح.

وقال رونالدو: “صلاح لا يشبهني، بل نختلف تماماً..أنا ألعب بقدمي اليمنى وهو لاعب أيسر.. أنا طويل وهو قصير نسبياً، كما أجيد ضربات الرأس، أما هو فلا..”

وتابع: “دائماً تتم مقارنتي بلاعبين آخرين، علماً أني مختلف عن أي لاعب آخر، وكذلك محمد صلاح يختلف عن غيره من اللاعبين”.

ورفض محمد صلاح حصر المنافسة بين فريقه وريال مدريد الإسباني على لقب دوري أبطال أوروبا لتكون شخصية بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال في تصريح صحفي، إن المنافسة بينه وبين رونالدو ليست شخصية، وهي منافسة من أجل التتويج ببطولة قارية هامة هي أبطال أوروبا، وأن كل منهما يسعى لتحقيق المجد لفريقه.

وأضاف “عند التحدث عن رونالدو أو ميسي يكون الأمر مختلفًا فهما ثنائي بمستوى رائع لسنوات، رونالدو وأنا في كامل تركيزنا من أجل التتويج الأوروبي وليس أي منافسة أخرى”.

واختتم المهاجم المصري تصريحاته قائلًا “أنا متحمس للغاية، ومستعد للفوز بأبطال أوروبا”.

ويلتقي ليفربول بنظيره ريال مدريد السبت على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر رونالدو هدافي أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا وصنع هدفين، فيما يأتي صلاح في المركز الثاني برصيد 10 أهداف وصنع 4 لزملائه.

ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًا بتسجيله 42 هدفًا في مختلف البطولات وهو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي المقام من 20 فريق بـ 32 هدف.