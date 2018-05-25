أثنى السياسي العماني ونائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي، على مشهد تكاتف الشعب العُماني، في ظلّ الظروف الإستثنائية التي أثّرت على البلاد بفعل الإعصار “ميكونو”.

وقال “السيابي” في تغريدةٍ له على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “ما يسمى إعصار #ميكونو خط بماء الذهب في سجلات #سلطنة_عمان صلابة وبسالة وشموخ وعزة ابنائها، وأكد للعالم بأنها منارة للجميع”.

ما يسمى إعصار #ميكونو خط بماء الذهب في سجلات #سلطنة_عمان صلابة وبسالة وشموخ وعزة ابنائها،وأكد للعالم بأنها منارة للجميع. #اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) May 25, 2018

وأضاف: “بفضل الله ومشيئتة ولطفه، حتى في الأنواء المناخية( #ميكونو )تبقى سلطنة عمان السد المنيع لشبه الجزيرة العربية !.”.

بفضل الله ومشيئتة ولطفه،حتى في الأنواء المناخية( #ميكونو )تبقى سلطنة عمان السد المنيع لشبه الجزيرة العربية !.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) May 25, 2018

ووجّه السياسيّ العُماني المعروف، التحية والشكر لكل الأفراد والجهات المسؤولة التي سخرت جهدها لخدمة السلطنة وأبناءها.

إلى ذلك، أكدت الأرصاد الجوية العُمانية، أن ‏آخر التحديثات للخرائط الجوية، توضح تراجع تصنيف الحالة المدارية من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز بين 35 الى 50 عقدة.

آخر الرصدات توضح تراجع تصنيف الحالة المدارية من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز بين 35 الى 50 عقدة.#مستجدات_الحالة_المدارية_مكونو #بحر_العرب #عمان_مستعدة — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) May 26, 2018

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت مساء الجمعة، عن أول حالة وفاة نتيجة الإعصار المداري ميكونو.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا توفيت نتيجة تأثرها بجراح، أصيبت بها بعد ارتطامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.