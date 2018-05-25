أثنى السياسي العماني ونائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي، على مشهد تكاتف الشعب العُماني، في ظلّ الظروف الإستثنائية التي أثّرت على البلاد بفعل الإعصار “”.

 

وقال “السيابي” في تغريدةٍ له على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “ما يسمى #ميكونو خط بماء الذهب في سجلات #سلطنة_ صلابة وبسالة وشموخ وعزة ابنائها، وأكد للعالم بأنها منارة للجميع”.

وأضاف: “بفضل الله ومشيئتة ولطفه، حتى في الأنواء المناخية( #ميكونو )تبقى السد المنيع لشبه العربية !.”.

ووجّه السياسيّ العُماني المعروف، التحية والشكر لكل الأفراد والجهات المسؤولة التي سخرت جهدها لخدمة السلطنة وأبناءها.

إلى ذلك، أكدت الأرصاد الجوية العُمانية، أن ‏آخر التحديثات للخرائط الجوية، توضح تراجع تصنيف الحالة المدارية من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز بين 35 الى 50 عقدة.

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت مساء الجمعة، عن أول حالة وفاة نتيجة الإعصار المداري ميكونو.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا توفيت نتيجة تأثرها بجراح، أصيبت بها بعد ارتطامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

 

 