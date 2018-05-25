بناء على توجيهات وزير الدفاع الكويتي ناصر صباح الأحمد الصباح، أعلن الجيش الكويتي عن تسخير كافة إمكانياته لتقديم الدعم لسلطنة عمان لموجهة تداعيات إعصار “ميكونو”.

وقال حساب “الجيش الكويتي” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بناءً على توجيهات معالي #وزير_الدفاع، أجرى سعادة رئيس الأركان إتصالاً هاتفيا مع نظيرة العماني للإطمئنان ومؤكدا على ان #الجيش_الكويتي على استعداد تام لتسخير إمكانياته لتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة للاشقاء في سلطنة عمان في تعامله مع #اعصار_مكونو .”

وأضاف قائلا:”حفظ الله سلطنة عمان من كل مكروه”.

بناءً على توجيهات معالي #وزير_الدفاع، أجرى سعادة رئيس الأركان إتصالاً هاتفيا مع نظيرة العماني للإطمئنان ومؤكدا على ان #الجيش_الكويتي على استعداد تام لتسخير إمكانياته لتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة للاشقاء في سلطنة عمان في تعامله مع #اعصار_مكونو

حفظ الله سلطنة عمان من كل مكروه pic.twitter.com/APYdU5H1qN — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) ٢٥ مايو ٢٠١٨

يشار إلى أن الإعصار المداري “ميكونو” اجتاح محافظة سقطرى جنوبي اليمن، مقترباً من سلطنة عُمان والسعودية، وأعلنت مصادر فلكية أنه أصبح من الدرجة الثانية بسرعة رياح تبلغ 158 كيلومتراً في الساعة.

وقال مركز الفلك الدولي على حسابه بموقع “تويتر”، الجمعة، أن “إعصار مكونو أصبح من الدرجة الثانية بسرعة رياح تبلغ 158 كيلومتراً في الساعة، وبدأت أطرافه الشديدة بالدخول تدريجياً على اليابسة ما بين سلطنة عمان واليمن”.

إعصار #مكونو أصبح من الدرجة الثانية بسرعة رياح تبلغ 158 كيلومتر في الساعة، وبدأت أطرافه الشديدة بالدخول تدريجيا على اليابسة ما بين سلطنة عمان واليمن. الخرائط تبين موقعه الحالي ومساره المتوقع. pic.twitter.com/A6lyWhqhWo — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وفي تمام الساعة السادسة مساء الجمعة، نشرت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان، تحذيرها السادس، وقالت فيه: “تشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى استمرارية تحرك الإعصار باتجاه سواحل محافظة ظفار خلال الساعات القادمة”.

وأضافت: “يستمر هطول الامطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى، مصحوبة برياح شديدة السرعة وامطار رعدية غزيرة جدا تتراوح بين 200 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضان الأودية وتوضح المؤشرات إلى احتمال عبور مركز الإعصار سواحل محافظة ظفار بتصنيف إعصار من الدرجة الأولى”.

وأشارت إلى ان البحر يكون هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8- 12 متر مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة ، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه من 3- 5 أمتار.