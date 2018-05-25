نفت صفحة “عمان بلا إشاعات” على موقع التدوين المصغر “تويتر” ما نقلته صحيفة “البيان” الإماراتية عن توجيه أهالي محافظة ظفار رسالة مزعومة تقول أنه لم يتبق لهم إلا رحمة الله بعد دخول إعصار ميكونو لسلطنة عمان.

وكانت صحيفة “البيان” الإماراتية قد زعمت عن توجيه أهالي محافظة ظفار بتوجيه رسالة وصفتها بـ”المؤثرة” هذا نصها:” على غير العادة الإعصار زادت قوته وأصبح من الدرجة الثانية وسيدخل صلالة بكل تلك القوة خلال ساعات بسيطة فقط، ستتوقف حركة فرق الطوارئ والانقاذ والدعم والمتطوعين. وستبقى رحمة الله. إن عشنا فذلك فضل الله. وإلا فنحن فرحون بلقاء ربنا صائمون. سامحونا ولا تنسونا من دعائكم”.

ويأتي نشر هذه الرسالة المزعومة في وقت استنفرت الجهات المعنية في عمان كل طاقاتها منذ أيام مضت لمواجهة إعصار ميكونو الذي بدأ تأثير المباشر على مناطق السلطنة مساء الجمعة.

وقررت السلطات إغلاق مطار صلالة لمدة 24 ساعة الخميس، وتم تمديد إغلاق ثاني أكبر مطارات البلاد حتى يوم السبت بسبب إعصار ميكونو.

وارتفع منسوب المياه في شوارع ظفار والعديد من المدن فيما يتوقع أن تصل كمية الأمطار من 60 الى 200 ملم في ظفار يوم غد السبت.

وكانت شرطة عُمان السلطانية قد أعلنت مساء الجمعة، عن أول حالة وفاة نتيجة الإعصار المداري ميكونو.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا توفيت نتيجة تأثرها بجراح، أصيبت بها بعد ارتطامها بجدار منزل جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.