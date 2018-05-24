أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في ، أن آخر تحديثات العاصفة المدارية على توضح تحولها لإعصار من الدرجة الأولى.

 

وقال الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، إن آخر التحديثات تدل على تحول الحالة لإعصار مداري من الدرجة الأولى داخل بحر العرب، من السبت للثلاثاء.

 

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير ملحق عن مستجدات التوقعات وأي تغير في مسار الحالة وتأثيرها على أجواء المملكة.

وحذرت الهيئة من تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية “”، عقب مرورها ببعض المناطق في سلطنة واليمن.

 