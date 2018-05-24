أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن آخر تحديثات العاصفة المدارية على بحر العرب توضح تحولها لإعصار من الدرجة الأولى.

وقال الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، إن آخر التحديثات تدل على تحول الحالة لإعصار مداري من الدرجة الأولى داخل بحر العرب، من السبت للثلاثاء.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير ملحق عن مستجدات التوقعات وأي تغير في مسار الحالة وتأثيرها على أجواء المملكة.

أفاد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن آخر التحديثات هي : تحول الحالة الى #إعصار مداري من الدرجة الأولى داخل بحر العرب وسيتم إعداد تقرير إلحاقي عن مستجدات التوقعات أو أي تغير في مسار الحالة وتأثر اجواء المملكة بها#بحر_العرب_2018 #ميكونو #Mekunu #نرصد_ونحمي pic.twitter.com/OPI6hZHa41 — الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) May 23, 2018

وحذرت الهيئة من تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية “ميكونو”، عقب مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان واليمن.