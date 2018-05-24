ماذا قال رجل أعمال قطري شهير عن تماسك العُمانيين في ظلّ تأثير إعصار “ميكونو” على السلطنة؟!

صورة للإعصار ميكونو التقطتها الأقمار الصناعية

أشادَ رجل الأعمال القطري المعروف عادل علي بن علي، بتماسك أهالي سلطنة عمان، في ظلّ الظروف الجوية السائدة، بفعل الإعصار “ميكونو”. وقال في تغريدةٍ له على “تويتر”: “تماسك أهل سلطنة #عمان في غاية الروعة، فالكل يقدم كل شيء لتلافي أي خسائر. شعب أصيل وكريم وطيب. حفظكم الله وحفظ السلطنة. الله لا يريكم أي سوء أو مكروه”. تماسك أهل سلطنة #عمان

في غاية الروعة فالكل يقدم

كل شيء لتلافي أي خسائر

شعب أصيل وكريم وطيب

حفظكم الله وحفظ السلطنة

الله لا يريكم أي سوء أو مكروه

.#اعصار_مكونو #ميكونو — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢٤ مايو ٢٠١٨

— عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢٤ مايو ٢٠١٨

اللهم اني أستودعك

أهلنا في #سقطرى #اليمن

اللهم أحفظهم بحفظك

من كل مكروه وسوء

. #اعصار_مكونو #ميكونو — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وظهر الخميس، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، التحذير الأول، فيما يتعلق بالاعصار المداري “ميكونو” في بحر العرب.

وتشير آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية الى احتمل تعمق الاعصار المداري الى الدرجة الثانية خلال الـ ساعة القادمة، واستمرار تدفق السحب وهطول الأمطار متفاوتة الغزارة.

ولفتت الهيئة الى ان مركز الاعصار يقترب من سواحل محافظة ظفار يوم غدٍ الجمعة مصحوباً بأمطارٍ رعدية غزيرة جداً وفيضان للأودية ورياح شديدة السرعة.