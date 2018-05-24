أشادَ رجل الأعمال القطري المعروف عادل علي بن علي، بتماسك أهالي ، في ظلّ الظروف الجوية السائدة، بفعل الإعصار “”.

 

وقال في تغريدةٍ له على “تويتر”: “تماسك أهل سلطنة #عمان في غاية الروعة، فالكل يقدم كل شيء لتلافي أي خسائر. شعب أصيل وكريم وطيب. حفظكم الله وحفظ السلطنة. الله لا يريكم أي سوء أو مكروه”.