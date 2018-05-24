أشادَ رجل الأعمال القطري المعروف عادل علي بن علي، بتماسك أهالي سلطنة عمان، في ظلّ الظروف الجوية السائدة، بفعل الإعصار “ميكونو”.
وقال في تغريدةٍ له على “تويتر”: “تماسك أهل سلطنة #عمان في غاية الروعة، فالكل يقدم كل شيء لتلافي أي خسائر. شعب أصيل وكريم وطيب. حفظكم الله وحفظ السلطنة. الله لا يريكم أي سوء أو مكروه”.
تماسك أهل سلطنة #عمان
في غاية الروعة فالكل يقدم
كل شيء لتلافي أي خسائر
شعب أصيل وكريم وطيب
حفظكم الله وحفظ السلطنة
الله لا يريكم أي سوء أو مكروه
.#اعصار_مكونو #ميكونو
— عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ٢٤ مايو ٢٠١٨
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