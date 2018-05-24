أشادت عضو مجلس الشورى القطري، ونائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتورة هند المفتاح بتماسك الشعب العماني وتفانيه في تقديم الدعم للمتضررين من اعصار “ميكونو”.

وقالت “المفتاح” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تماسك الشعب العُماني وتنافسه في تقديم العون والدعم للمتضررين من #اعصار_مكونو يعد تلاحم وتكافل اجتماعي جميل جداً، وليس ذلك بغريب على شعب ورث حُسن الخلق حفظكم الله يا أهل السلطنة”.

تماسك الشعب العُماني وتنافسه في تقديم العون والدعم للمتضررين من #اعصار_مكونو يعد تلاحم وتكافل اجتماعي جميل جداً، وليس ذلك بغريب على شعب ورث حُسن الخلق

حفظكم الله يا أهل السلطنة

#ميكونو https://t.co/2QofRG8oBD — د. هند المفتاح #تميم_المجد (@halmuftah) May 24, 2018

وكان العديد من العمانيين المقتدرين قد أعلنوا عن تقديم بيوتهم مجانا للمتضررين من الإعصار.

وفي الوقت الذي تعهد فيه رجل الأعمال العُماني الشيخ عثمان سعيد رعفيت، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “الرصيد”، بوضع جميع معدات الشركة وآلياتها لخدمة وإصلاح جميع الطرق في المنطقة الغربية من محافظة ظفار في حال تعرضت لأضرار جراء الحالة المدارية “ميكونو” دون أي مقابل مادي، تداول ناشطون مقطع فيديو للمواطن العماني سعيد القطيطي من ولاية الخابورة يعلن فيه عن تقديم منزل يملكه للعائلات المتضررة من إعصار ميكونو الذي يجتاح السواحل العمانية.

من أشكال التكاتف بين أبناء الوطن ،، المواطن سعيد القطيطي من ولاية الخابورة يفتح منزلة الكائن في صحلنوت الشماليه بصلالة قرب مسجد الماجد بالمجان وهوه عباره عن عشر شقق لكل من يرغب أن يستفيد منه في هذه الفتره التي تمر بها ظفار للتواصل 99002281 pic.twitter.com/du7qQmiiXx — أخبار عُمان 🇴🇲 (@_oman_news) May 23, 2018

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، قد أصدرت الأربعاء “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتيظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري “ميكونو” الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .