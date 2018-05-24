نعى العميد يحيى محمد عبد الله صالح، نجله الأكبر كنعان، الذي توفى الثلاثاء الماضي، في العاصمة العمانية مسقط ، واصفا حزنه على فراق ابنه بالألم المدمي كونه يمثل عضده ومصدر فخره.

و قال يحيى صالح، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” إن نجله “كنعان”، توفى مساء الثلاثاء 22 مايو/أيار 2018، في العاصمة العُمانية مسقط، إثر سكتة قلبية. مضيفا، ” أن روحه الطاهرة الحرة ظلت تنزف ألماً وكمداً منذ استشهاد جده علي عبدالله صالح”.

و أشار يحيى صالح، “سيتم تشييع ودفن جثمان نجله “كنعان”، إلى مثواة المؤقت في العاصمة العُمانية مسقط ، اليوم الخميس 8 من شهر رمضان الموافق 24 مايو/أيار 2018، حيث سيتم الصلاة علية بعد صلاة العصر مباشرةً بجامع المهلب بن أبي صفرة والدفن بمقبرة غلا بولاية بوشر”.

و “كنعان” هو نجل ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يحيى محمد عبدالله صالح، رئيس أركان قوات الأمن المركزي سابقا، المتزوج من ابنة صالح الكبرى “بلقيس”