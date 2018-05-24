قررت الهيئة العامة للطّيران المدني في سطلنة عمان، إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري “ميكونو”.

وأوضحت الهيئة أن الاغلاق سيتم بدءاً من الليلة (الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحليّ) ولمدة ٢٤ ساعة قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأجواء.

الهيئة تقرر إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران خلال تأثر المحافظة بالإعصار المداري #مكونو بدءاً من الليلة (الساعة الثانية عشرة) ولمدة ٢٤ ساعة قابلة للتمديد وفقاً لتطورات الأجواء. pic.twitter.com/X7NG4DfrvB — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني المتأثرة بحركة الإعصاربتحويل مساراتها الى مسارات بديلة وفقا لتطورات الحالة.

وأضافت بأنها تعمل جاهدة على إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران وعودة انسيابية حركة الملاحة الجوية في مساراتها الطبيعية فور زوال المخاطر على سلامة الطيران.

وظهر الخميس، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، التحذير الأول، فيما يتعلق بالاعصار المداري “ميكونو” في بحر العرب.

وتشير آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية الى احتمل تعمق الاعصار المداري الى الدرجة الثانية خلال الـ ساعة القادمة، واستمرار تدفق السحب وهطول الأمطار متفاوتة الغزارة.

ولفتت الهيئة الى ان مركز الاعصار يقترب من سواحل محافظة ظفار يوم غدٍ الجمعة مصحوباً بأمطارٍ رعدية غزيرة جداً وفيضان للأودية ورياح شديدة السرعة.

يذكر أن المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار في سلطنة عمان، قررت اخلاء مستشفى السلطان قابوس من المرضى المنومين ونقل جميع الحالات المرضية الحرجة ومرضى الغسيل الكلوي جوًا بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العماني ابتداءً من اليوم الخميس.

وأضافت أنه سيتم نقل الحالات المرضية المستقرة وحالات الولادة إلى مستشفى القوات المسلحة بصلالة فيما سيتم استقبال الحالات الطارئة في مركز طب وجراحة القلب بصلالة، بسبب الحالة المناخية التي تشهدها البلاد حاليا.