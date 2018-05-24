قررت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار في سلطنة عمان، اخلاء مستشفى السلطان قابوس من المرضى المنومين ونقل جميع الحالات المرضية الحرجة ومرضى الغسيل الكلوي جوًا بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العماني ابتداءً من اليوم الخميس.

وأضافت أنه سيتم نقل الحالات المرضية المستقرة وحالات الولادة إلى مستشفى القوات المسلحة بصلالة فيما سيتم استقبال الحالات الطارئة في مركز طب وجراحة القلب بصلالة، بسبب الحالة المناخية التي تشهدها البلاد حاليا.

وكانت القناة الفضائية الرسمية لسلطنة عمان أعلنت إيقاف كافة البرامج والمسلسلات الرمضانية المجدولة وكرست كافة وقت البث الفضائي لمتابعة تحركات الإعصار وتقلبات الأجواء وحالة الطقس المتوقعة مع بث التنبيهات المتوالية للمواطنين وذلك لغزارة الأمطار وشدة الرياح المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وكان وزير البلديات الإقليمية أحمد بن عبدالله الشحي و محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من المسؤولين قد قاموا صباح الخميس بزيارة تفقدية لعدد من السدود بمحافظة ظفار من بينها سد الحماية من مخاطر الفيضانات بصلالة وسد التغذية الجوفية على وادي صحلنوت.