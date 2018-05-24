تتواصل أحداث مسلسل “الهيبة العودة”، بطولة الفنان تيم حسن ويجسد شخصية “جبل”، حيث تتوتر العلاقة بين عائلته​ وعائلة عمه “غازي” الموجود في السجن، وذلك بعد تآمر امه اي الممثلة ​منى واصف​ وشقيقها لإلصاق التهمة بغازي.

شقيقة تيم حسن تذهب للحديث مع ابن عمها الممثل ​عبدو شاهين​ ومحاولة ارضائه لكنه يرفض.بحسب “الفن”

يتم القاء القبض على “جبل” من قبل الجيش السوري بعد ذهابه لتفقد رجاله الذين كانوا بمهمة تهريب شحنة اسلحة الى سوريا وفقدان الاتصال بهم، وبينما ذهب جبل بمفرده لتفقدهم وجدهم قد قتلوا، ووجد نفسه محاصرا بالجيش السوري حيث انه على الاراضي السورية.