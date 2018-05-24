في واقعة تعكس قمة التعاون والتكاتف وتعكس أصالة أبناء الشعب العماني، أعلن المواطن العماني سعيد القطيطي من ولاية الخابورة عن تقديم منزل يملكه للعائلات المتضررة من إعصار ميكونو الذي يجتاح السواحل العمانية.

ووفقا لفيديو متداول عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”، فقد أعلن “القطيطي” عن تقديمه المنزل المكون من شقتين مجانا وبدون مقابل معلنا أن الأولوية للأسر القريبة من الشواطىء المتأثرة بالإعصار.

من أشكال التكاتف بين أبناء الوطن ،، المواطن سعيد القطيطي من ولاية الخابورة يفتح منزلة الكائن في صحلنوت الشماليه بصلالة قرب مسجد الماجد بالمجان وهوه عباره عن عشر شقق لكل من يرغب أن يستفيد منه في هذه الفتره التي تمر بها ظفار للتواصل 99002281 pic.twitter.com/du7qQmiiXx — أخبار عُمان 🇴🇲 (@_oman_news) May 23, 2018

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، قد أصدرت الأربعاء “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتيظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .