في واقعة تعكس قمة التعاون والتكاتف وتعكس أصالة أبناء الشعب العماني، أعلن المواطن العماني من ولاية عن تقديم منزل يملكه للعائلات المتضررة من الذي يجتاح السواحل العمانية.

 

ووفقا لفيديو متداول عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”، فقد أعلن “القطيطي” عن تقديمه المنزل المكون من شقتين مجانا وبدون مقابل معلنا أن الأولوية للأسر القريبة من الشواطىء المتأثرة بالإعصار.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة ، قد أصدرت الأربعاء  “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في ، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى من الدرجة الثانية.

 

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتيظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

 

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .