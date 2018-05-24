إمعانا وتأكيدا على حالة التصهين التي يعيشها، شن الكاتب الصحفي السعودي الليبرالي والمقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ حجوما عنيفا على أهالي قطاع غزة، واصفا إياهم بـ”الكلاب”.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الغزاويون ينفذون اوامر اسيادهم ملالي الفرس ويمزقون صور الملك سلمان والامير محمد، يا عيال الكلب حماس اللي تحرضكم ودتكم في الف الف داهية وها انتم شحاذون مرضى تقتاتون الفقر ولولا الحوالالات من المملكة ومن الغزوايين في المملكة كان متوا جوع ياكلاب”.

الغزاويون ينفذون اوامر اسيادهم ملالي الفرس ويمزقون صور الملك سلمان والامير محمد، يا عيال الكلب حماس اللي تحرضكم ودتكم في الف الف داهية وها انتم شحاذون مرضى تقتاتون الفقر ولولا الحوالالات من المملكة ومن الغزوايين في المملكة كان متوا جوع ياكلاب.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) May 24, 2018

وعلى الرغم من أن هجوم محمد آل الشيخ على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ليس الأول من نوعه، إلا أنه اعتمد في هجومه الأخير على فيديو أعاد تغريده على حسابه يظهر منسبين للجبهة الشعبية وهم يمزقون صورة الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، ولا علاقة لأهل غزة أو حركة حماس بهذه الواقعة.

مظاهرات لقطيع من الغزاوية في فلسطين ضد ابو سلمان ؟؟ وين صور نتنياهو و اردوغان وروحاني وتميم ؟

ليش غالبية شعب فلسطين يحب النفاق ؟ والله لن ينصركم الله وفي قلوبكم مرض 🇸🇦 pic.twitter.com/xxihnS2Ltd — مثيب المطرفي (@Muthieb) May 22, 2018

وجاء حرق صور”ابن سلمان” بعد تصريحات “صادمة” حول اعترافه بوطن لـ”إسرائيل”، أثارت موجة غضب فلسطينية ألقت بظلالها على المسيرات المتواصلة في غزة.

وفي تصريحات لمجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، في أبريل/نيسان الماضي، قال بن سلمان إن “الشعب اليهودي له الحق في العيش بدولة قومية”.