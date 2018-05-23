فضحت زلة لسان، مشاركة دولة خليجية في مؤتمر نظمه سلاح الجو الإسرائيلي بمدينة هرتسيليا.

المذيع البارز في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “رازي باركئي”، قال إنّ قائدا سلاح الجو في الأردن ودولة خليجية شاركا في المؤتمر.

وفور ذلك، قاطعه زميله “بوعاز بيسموت”، في البرنامج الإخباري “ما بوعير”، وقال إنّ قائدي سلاح الجو في الأردن ودولة خليجية يشاركان في المؤتمر العسكري.

وأضاف أنّ الرقابة العسكرية تفرض حظر نشر في الموضوع، وعندها توقف عن الإدلاء بتفاصيل، وانتقل لحديث آخر.

الأمر نفسه أكّده صحفي إسرائيلي لصحيفة القدس العربي، لافتًا إلى أنّه شاهد عسكريين من الأردن والخليج، وهم يشاركون في مؤتمر هرتسيليا.

يُشار إلى أنّ سلاح الجو الإماراتي سبق أن شارك في مناورات جوية مع إسرائيل والولايات المتحدة عدة مرات في السنوات الأخيرة، كما أكدت مصادر إسرائيلية.

وجاءت هذه المشاركة العربية، في وقت تتصاعد فيه خلال الفترة الأخيرة، الإشارات من قبل كتاب سعوديين للتطبيع مع إسرائيل، فيما يراه مراقبون تحركًا مقصودًا لتهيئة الرأي العام في المملكة لخطوة وشيكة في هذا الصدد من الحكومة السعودية.

وكانت أبرز شواهد التطبيع، ما صرح به محمد بن سلمان، الذي أكد أن بلاده تتقاسم المصالح مع إسرائيل، لافتًا إلى أنّه حال التوصل إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي نيسان / أبريل الماضي، نشر موقع “المونيتور” مقالًا للكاتب الإسرائيلي أوري سافير، أثنى فيه على محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أنّ الأخير هو أول زعيم سعودي يدعم حق إسرائيل في إقامة دولة، مؤكدًا أن عهده سيكون العهد الأمثل للتطبيع.

ولا يقتصر الأمر على السعودية فقط، حيث التقى الفريق النسائي الإماراتي قبل أيام نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة للكرة الطائرة في مباراة جمعت بينهما، الجمعة الماضي، في جبل طارق، وذلك بعد أيام من استضافة “إسرائيل” دراجين من الإمارات والبحرين في سباق بالقدس.