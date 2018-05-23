في واقعة تؤكد على تمتعه بحماية من قبل ولي عهد أبو ظبي، وبخ المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي المستشار الثقافي لحاكم دبي جمال بن حويرب، وذلك بسبب تغريدة قديمة تعود لعام 2012 أعرب فيها عن إعجابه بزيارة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمسجد الأزهر والصلاة فيه.

وكان “بن حويرب” قد غرد سابقا بالقول:” #أعجبتني زيارة#مرسي للأزهر الشريف وصلاته الجمعة في مسجده وجلوسه بين علمائه .. خطوة موفقة”.

#أعجبتني زيارة#مرسي للأزهر الشريف وصلاته الجمعة في مسجده وجلوسه بين علمائه .. خطوة موفقة. — جمال بن حويرب (@JamalBnHuwaireb) June 29, 2012

ليعلق “المزروعي” عليه قائلا:” اخوي جمال ارجوا مسح هذه التغريده اعتقد لا تليق برجل مثلك”..

اخوي جمال ارجوا مسح هذه التغريده اعتقد لا تليق برجل مثلك … https://t.co/mJ9WfB41HU — حمد المزروعي (@uae_3G) May 22, 2018

من جانبه، رفض “بن حويرب” طلب “المزروعي” مذكرا إياه بسياسة الدولة الرسمية آنذاك وطلب الرئيس الإماراتي نفسه من “مرسي” زيارة أبوظبي.

خالي هذي تغريدة قديمة جدا في نفس وقت هذه الأخبار 👇👇 فهل نمسح هذه الأخبار من أرشيف صحفنا أيضا وغيرها ؟ شكلك ما تسحرت اقرب عندنا pic.twitter.com/0Fs7qPEnC1 — جمال بن حويرب (@JamalBnHuwaireb) May 22, 2018

ليعود “المزروعي” ساخرا منه بالقول:” خالك متسحر عصيدة موز من حرصي عليك قلت لزوم انبهك”.

خالك متسحر عصيدة موز من حرصي عليك قلت لزوم انبهك 😂 … https://t.co/wIS9r5EYju — حمد المزروعي (@uae_3G) May 23, 2018

وتابع سخريته قائلا:” لو كانت صلاة مرسي وجلوسه بين علمائه وحمد وموزه معاهم جان سويت لك رتويت”.

لو كانت صلاة مرسي وجلوسه بين علمائه وحمد وموزه معاهم جان سويت لك رتويت 😂 … https://t.co/CXUlCIvbml — حمد المزروعي (@uae_3G) May 23, 2018

وكان للإمارات دور كبير في إسقاط الدكتور محمد مرسي، بداية من الحشد الجماهيري ضده، عن طريق دعم وسائل الإعلام ماديا، والهجوم المستمر عليه، وإنشاء حركة تمرد ودعمها ماديا، بعد أن نجحت في حشد مظاهرة ضخمة ضد الدكتور محمد مرسي، كما كانت الداعم الأكبر للنظام المصري بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، وقدمت له مليارات الدولارات من المساعدات، بخلاف الدعم الدولي، وتثبيت أقدام النظام الجديد.

بدأت ملامح السياسة الإماراتية تجاه الثورة المصرية والتجربة الديمقراطية تتضح شيئًا فشيئًا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، فمع وجود أدلة مسجلة على تورط الإمارات في إنشاء حركة تمرد والإنفاق عليها أصبح الموقف أكثر وضوحًا.

وبعد عامين من أحداث 30 يونيو ظهر دور الإمارات في تمويل المخابرات الحربية التي كان يقودها عبدالفتاح السيسي.

وقد أظهرت تسريبات، التي خرجت في مارس عام 2015، حجم الدعم الذي قدمته الإمارات للسيسي ليتم انقلابه، وقد تضمن التسريب مكالمة هاتفية بين مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل وسلطان الجابر وزير الدولة في الإمارات، يتحدث فيه عباس عن صعوبة التصرف في وديعة إماراتية للجيش المصري لأنها حوّلت كوديعة للبنك المركزي من بنك أبوظبي، بينما هي تمويلات مقدمة لمشاريع الجيش، ويطالب عباس كامل المسؤول الإماراتي بالتصرف لتسهيل صرفها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عزل مرسي، صورة لوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بين مؤسّسَي حركة تمرد محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، تداولها النشطاء كدليل على دور الإمارات في تمويل الحركة التي يقال إنها مدعومة من جهات سيادية في مصر.