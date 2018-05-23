منذ الإعلان عن تطور الاعصار “” في ، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى من الدرجة الثانية، ضجّ موقع “تويتر” بآلاف التغريدات التي تدعو الله أن يحفظ الشعب العُماني من تأثير الإعصار المتوقع على مناطق في سلطنة عُمان.

 

واصبح “ميكونو” الإعصار المداري الوحيد النشط حالياً في الكرة الأرضية الآن، وكل الأنظار تتجه له.

 

وانتشرت عديد الوسوم على “تويتر” عن الإعصار، وبدا جلياً دعوات المغرّدين القطريين، لأشقائهم في ، بأن تحفّهم رعاية الله، وأن يحمي السلطنة وشعبها من تأثيرات “ميكونو”.

 

ورصدت “وطن” جانباً من تضامن القطريين مع العُمانيين في هذا الحدث..

وعصر الأربعاء، اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

 

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز من سواحل محافظتي والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

 

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .