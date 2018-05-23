منذ الإعلان عن تطور الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية، ضجّ موقع “تويتر” بآلاف التغريدات التي تدعو الله أن يحفظ الشعب العُماني من تأثير الإعصار المتوقع على مناطق في سلطنة عُمان.

واصبح “ميكونو” الإعصار المداري الوحيد النشط حالياً في الكرة الأرضية الآن، وكل الأنظار تتجه له.

وانتشرت عديد الوسوم على “تويتر” عن الإعصار، وبدا جلياً دعوات المغرّدين القطريين، لأشقائهم في سلطنة عمان، بأن تحفّهم رعاية الله، وأن يحمي السلطنة وشعبها من تأثيرات “ميكونو”.

ورصدت “وطن” جانباً من تضامن القطريين مع العُمانيين في هذا الحدث..

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اللهم ألطف بأهلنا في #عمان وإحفظهم وأجنبهم كل سوء اللهمّ إنا إستودعناك إخوتنا في السلطنة فإحفظهم ياكريم . .

اللهم سقياً رحمة لاسقيا عذاب !!!#ميكونو pic.twitter.com/6hghe4DJUS — 🇶🇦سآرة بنت قطر🇶🇦 (@Aldafna2017) ٢٣ مايو ٢٠١٨

فلا حافظ سواگ سبحانهـ

اللهم استودعناگ #عمان وشعبها وكل من يسكن عليها

اللهم احفظهم .. الله احفظهم .. اللهم احفظهم#ميكونو

┈┉┅━🇶🇦 #G_3360 🇶🇦━┅┉┈ — بقلم✍🏻…. داري_قطر🇶🇦 (@G_3360) ٢٣ مايو ٢٠١٨

دعاء مرسل لكم من أشقاءكم في قطر ، اللهُمَ احفظ عمان وأهلها #ميكونو pic.twitter.com/RfWf1DAD3y — كاشف الغام (@Qatarsierra77) ٢٣ مايو ٢٠١٨

#عمان اللهم احفظ أهل عمان حكومة وشعباً وكل أهل قطر يدعون لكم ويساندونكم #ميكونو — حمد المري (@_1___1___1_) ٢٣ مايو ٢٠١٨

#مكونو #ميكونو

اللهم احفظ عُمان وأهلها من كل سوء ومكروه اللهم إني استودعتك اياها واهلها يا من لا تضيع ودائعك 🇴🇲 💚❤ — مقانيص قطر (@MqanesQatar) ٢٣ مايو ٢٠١٨

الشعب العماني العظيم بقيادة حكيم العرب ونسل السلاطين والدنا قابوس المعظم ليس بحاجه لمن يقدم له العون للتصدي للأزمات و أن لا قدر الله تعسرت الظروف فنحن أقرب و أولى من يقف مع أهلنا بلا منّه والتاريخ يشهد بوقفات عمان معنا وآخرها أزمة حصار قطر #ميكونو pic.twitter.com/w1GlF4FKyn — Nasser AL-Marri (@NasserAlMarri) ٢٣ مايو ٢٠١٨

اللهم نستودعك #عمان وسلطانها❤

اللهم ان لنا اهل واحبه في #السلطنه فاحفظهم واحفظ من يعيش على ارضها🇴🇲

أكثروا من الاستغفار

اللهم اننا نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك .#شرطة_عمان_السلطانية#ميكونو #بحر_العرب pic.twitter.com/StznY0j7VA — ابتسام الحبيل (نبض قطر) (@ebtisamalhobail) ٢٣ مايو ٢٠١٨

#ميكونو اللهم احفظ أشقائنا وأحبابنا في السلطنة 🇴🇲من كل سوء واجعلها أمطار خير pic.twitter.com/v39OYp650c — ⚔🇶🇦بنت الأدعم🇶🇦⚔ (@NbntQ) ٢٣ مايو ٢٠١٨

وعصر الأربعاء، اصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، “التنبيه رقم 1″، بتصنيف الاعصار “ميكونو” في بحر العرب، كإعصارٍ مداري من الدرجة الأولى، قابل للتحول الى اعصار من الدرجة الثانية.

وتشير آخر خرائط الطقس الى احتمال تعمق الاعصار الى الدرجة الثانية خلال الـ36 ساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء الأربعاء، واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار والوسطى يومي الجمعة والسبت تؤدي الى هطول أمطار رعدية غزيرة جداً مصحبوة برياح شديدة السرعة.

وأشار حساب “طقس عمان” على “تويتر” إلى أنّ النموذج الأوروبي يتوقع بداية تأثيرات الأعصار المداري #ميكونو الغير مباشرة على سواحل محافظة ظفار يوم غد الخميس على أن تبدأ التأثيرات المباشرة خلال يومي الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة وإرتفاع للأمواج وكميات الأمطار العالية التي تتجاوز 500 ملم .