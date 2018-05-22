أثار إعلان شركة “زين” الكويتية للاتصالات, الذي جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعية, جدلاً واسعاً مؤخراً وسط محاربة بعض الجهات العربية والغربية لمحتوى الاعلان.

وظهر طفل كان له الدور الأبرز، وأدَّى المقطع الغنائي للإعلان، الامر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن هوية هذا الطفل.

في تغريدة له على تويتر، قال المكتب الإعلامي لرئيس حزب الحوار في لبنان، فؤاد المخزومي، إن الطفل لبناني من سكان شرقي صيدا جنوبي لبنان.

الطفل الذي ظهر في إعلان شركة زين “سنفطر في القدس ” هو اللبناني أليكس جورج سميا وعمره 8 سنوات من سكان شرق صيدا في لبنان، وهو متعدد المواهب يحب الغناء والعزف، لم يسبق له التمثيل من قبل ولكنه ذكي يتفهم ما يفعله جيدا ولذلك برع في تجسيد الدور المكلف به في الإعلان. pic.twitter.com/RwXlFphGyh — AMEEN (@Ameen_media) ٢١ مايو ٢٠١٨

ويدعى “أليكس جورج سميا”، ويبلغ من العمر 8 سنوات، وهو متعدد المواهب، ويحب الغناء والعزف، لكن لم يسبق له التمثيل من قبل.

لكن ذكاءه جعله يتفهَّم ما يفعله جيداً، لذلك برع في تجسيد الدور المكلف به في الإعلان.

وفي الفيديو، ظهر الطفل وهو يغني أغنية حزينة، في مشاهد جمعته برؤساء وزعماء سياسيين، وفي مشاهد تعكس ظروف الحرب والحرمان من أبسط الحقوق، ورحلة اللجوء المريرة بحثاً عن الأمن المفقود.