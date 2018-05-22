نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية, تقريرا قالت فيه إن السلطات المصرية وعدت حركة حماس بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون المصرية خلال شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مصري، أن هناك بادرة إيجابية في إطار تحسين الواقع الإنساني، تتمثل في إفراج القاهرة عن معتقلين فلسطينيين في السجون المصرية قبل نهاية رمضان.

لكن المصدر نفسه أكد أن السلطات المصرية طلبت من “حماس” العمل على “ضبط الحالة الإعلامية والشعبية بشأن الإفراج عن المعتقلين، وكذلك منع أية مراسم لاستقبالهم لتجنيب الأطراف كافة أي إحراج”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية أبلغت “حماس” بأنها تجري تقييمات لاستمرار فتح المعبر بصورة دائمة، لكن من دون تحديد هل سيكون ذلك بواقع أسبوع إلى أسبوعين شهريا أو مفتوحا بصورة كاملة،

كما يجري بالتوازي مع خروج المسافرين وعودتهم بصورة بطيئة، توافد الشاحنات التجارية التي تعبر من الأراضي المصرية وهي تحمل مواد صناعية وإسمنت ومواد بناء، إضافة إلى قوافل مساعدات مصرية وأردنية وإماراتية وصلت خلال الأيام الماضية تباعا.