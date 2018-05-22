ينتظر جمهور المسلسل التاريخي “قيامة أرطغرل” بحماس شديد عرض الحلقة الجديدة من مسلسلهم المفضل، بعد أن جاء الإعلان الترويجي لحلقة هذا الاسبوع حاملا لغزًا تسعى الشخصيات الرئيسية في إطار أحداث الحلقة لمعرفته.

“ماذا يحمل أرطغرل في جعبته؟” سؤال تطرحه الكثير من الشخصيات ضمن أحداث الحلقة، وينتظر الجمهور بفارغ الصبر لمعرفة ما هو هذا الشيء الذي “يضمن بقاء الدولة” على حد وصف أرطغرل.

ويظهر في الإعلان الترويجي لحلقة هذا الأسبوع لقطة يوجه فيها تورغوت ألب سؤالا لأرطغرل حول ما تحمله الجعبة التي أعطاه إياها السلطان غياث الدين ليوصلها إلى أوغداي خان، ليجيبه أرطغرل بأن هذه الجعبة تحمل “سبب بقاء الدولة”.

ومن المقرر عرض الحلقة 119 من مسلسل قيامة أرطغرل، الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً، على TRT1.

وتدور أحداث مسلسل “قيامة أرطغرل” في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).