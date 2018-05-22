أصبحت صواريخ الحوثيين تمثل خطرا حقيقيا وتهديدا كبيرا للمدنيين السعوديين، بعد تعمد الجماعة المسلحة استهداف الأماكن المأهولة بالسكان لإلحاق خسائر كبيرة بالسعودية والضغط على النظام.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة باليمن فوق مدينة جازان في جنوب المملكة، حسب قوات التحالف العربي.

بينما أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ بالستي من طراز بدر1 على مطار جازان من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال “المالكي”، إن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية، دون أن ينتج عن ذلك أي إصابات.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ على السعودية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك العاصمة الرياض، بينما شن التحالف آلاف الغارات الجوية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في المستشفيات والمدارس والأسواق.

وصعد الحوثيون منذ 25 مارس الماضي ضرباتهم الصاروخية على مواقع سعودية، وقالوا إن قواتهم نفذت ضربات واسعة بصواريخ بالستية على أهداف سعودية، بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جازان، ومطار أبها الإقليمي في عسير، بالإضافة إلى قصف أهداف أخرى داخل العمق السعودي.