تماشيا مع حركة التطبيع الغير مسبوقة بين السعودية وإسرائيل، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرا” أنه يرغب في دعوة السعودية إلى المشاركة في مسابقة الغناء الأوروبية، اليوروفيجن، التي ستعقد العام القادم في إسرائيل.

وقال “قرا” في مقابلة معه لقناة “الكنيست” (البرلمان) الإسرائيلية: “أريد أن أخبركم بشرى سارة. نود أن ندعو دول الائتلاف السعودي إلى المشاركة في اليوروفيجن”.

وتابع أن إسرائيل معنية في دعوة السعودية ودول الخليج إلى المشاركة في المنافسة، موضحا أنه في “ظل العلاقات الجيدة بين هذه الدول وبين الرئيس ترامب والحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف، أنه قد تشارك دول أخرى مثل دبي، أبو ظبي، وتونس في “اليوروفيجن” القادم.

ورد “قرا” على انتقادات وجهت له بأن الحديث يجري عن منافسة أوروبية قائلا: “إذا كانت تركيا، لبنان مشاركتين في اليوروفيجن، فهل هذا يعني أن هذه المنافسة معدّة للدول الأوروبية فقط؟”.

يشار إلى أن الجهة الوحيدة المؤهلة لاختيار الدول المشاركة في “اليوروفيجن” في كل سنة، هي اتحاد البث الأوروبي، وليس في وسع الدولة المستضيفة دعوة دول أخرى وفق ما تراه مناسبا.