تسلطت الأضواء خلال حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، السبت الماضي، على حبيبته السابقة ​تشيلسي دافي​ البالغة من العمر (32 عاماً).

وتمت مراقبة ردات فعل “تشيلسي ” خلال تواجدها في الحفل الذي تابعه ملايين الاشخاص حول العالم، فكانت في بداية حضورها سعيدة الملامح، إلا أنها خلال الحفل ظهرت ملامح الحزن على وجهها.

وسرعان ما تحولت “تشيلسي” إلى محط تعليقات الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وهناك صورة لتشيلسي تدوالها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة معتبرين أنها تعبر عن مشاعر الندم التي تراودها.

كما تعرضت “تشيلسي” للكثير من التعليقات الساخرة أيضاً.

يذكر أن “تشيلسي” إرتبطت بعلاقة بالأمير هاري إستمرت لمدة 7 سنوات من عام 2003 إلى 2010.