استمرارا في إهدار المال السعودي في أوجه ذات أهمية قليلة في ظل بطالة كبيرة وفقر مدقع تجاوزت نسبته الـ20%،أعلن رئيس اتحاد الكرة السعودي عادل عزت عن انتهاء ملف القضايا الخارجية للأندية  بشكل نهائي.

 

وأكد عزت في حديث لبرنامج “الخيمة” الذي تبثه القناة الرياضية السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر توجيهاته بحل كافة القضايا العالقة للأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وسداد جميع مديوناتها التي تجاوزت المليار ريال.

 

وإضافة إلى حل القضايا المالية الخارجية فقد أوضح عزت أن أبن سلمان شمل بقراره دفع مرتبات لاعبي المنتخب السعودي المتأخرة من أنديتهم وترتيب تجديد عقود من انتهت عقودهم مع انديتهم .

 

وكان الفيفا أصدر قراراً بتحميل الاتحادات المحلية مسؤولية عدم التزام الاندية التابعة لها بحل القضايا ليصل الامر لمنع الاتحاد المحلي من المشاركة ببطولات الفيفا .

 

وفو صدور القرارات، دشن الذباب الإلكتروني التابع للديوان الملكي هاشتاجا بعنوان:” #محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه” بغرض توجيه الشكر والامتنان له، إلا أن القائمين عليه تفاجئوا بتحوله لهاشتاج ناقد ومتذمر من قرارات “ابن سلمان” التي يهدر فيها أموالهم دون رقيب أو حسيب، في وقت يعاني فيه الشعب أشد المعاناة، مؤكدين بأن الجنود المدافعين عن الوطن أولى.

 

 

 