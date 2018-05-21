استمرارا في إهدار المال السعودي في أوجه ذات أهمية قليلة في ظل بطالة كبيرة وفقر مدقع تجاوزت نسبته الـ20%،أعلن رئيس اتحاد الكرة السعودي عادل عزت عن انتهاء ملف القضايا الخارجية للأندية السعودية بشكل نهائي.

وأكد عزت في حديث لبرنامج “الخيمة” الذي تبثه القناة الرياضية السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر توجيهاته بحل كافة القضايا العالقة للأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وسداد جميع مديوناتها التي تجاوزت المليار ريال.

وإضافة إلى حل القضايا المالية الخارجية فقد أوضح عزت أن أبن سلمان شمل بقراره دفع مرتبات لاعبي المنتخب السعودي المتأخرة من أنديتهم وترتيب تجديد عقود من انتهت عقودهم مع انديتهم .

وكان الفيفا أصدر قراراً بتحميل الاتحادات المحلية مسؤولية عدم التزام الاندية التابعة لها بحل القضايا ليصل الامر لمنع الاتحاد المحلي من المشاركة ببطولات الفيفا .

وفو صدور القرارات، دشن الذباب الإلكتروني التابع للديوان الملكي هاشتاجا بعنوان:” #محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه” بغرض توجيه الشكر والامتنان له، إلا أن القائمين عليه تفاجئوا بتحوله لهاشتاج ناقد ومتذمر من قرارات “ابن سلمان” التي يهدر فيها أموالهم دون رقيب أو حسيب، في وقت يعاني فيه الشعب أشد المعاناة، مؤكدين بأن الجنود المدافعين عن الوطن أولى.

#محمد_بن_سلمان_ينقذ_الاندية والله الناس ذي هي المحتاجه تسدد ديونهم يخرج من البيت مايدري يرجع لعياله او لا مااقول الا الله يكون بعونهم pic.twitter.com/WfvqGlNyCv — وليد (@Detector_kasf) May 21, 2018

#محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه والله ما ينحرم الا العاطل في هالبلد يشوف الملايين توزع يمين شمال و هو عايش في فقره وحاجته . أسأل الله في هذا الوقت الفضيل أن يرزق كل عاطل وعاطلة وأن يسخر لهم الرزق من حيث لا يحتسبوا . — يا رب سهل دربي (@turky522) May 21, 2018

مليارات تروح عشان هالاندية ما منها فايدة بس ديون على الفاضي لو تنصرف للجامعات وطلاب العلم الي يكرفون ولا لموظفين الحكومة افيد والله ولا للضمان الاجتماعي فيه اشياء كثيرة الناس تستفيد منها مو اندية وخرابيط محد مستفيد غير اللاعبين الحد الجنوبي اولى 👍 #محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه — 🐞 (@9397n) May 21, 2018

لنا الله ونعم بالله. عايشين على ٨٠٢ثمان ميه وريالين فقط لاغير. خمس ارواح تحت سقف واحد.

والحمد لله #محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه — هداج المالكي® (@lmr_2018) May 21, 2018

#محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه العاطلين و العاطلات مين ينقذهم ؟؟؟؟

من أولى بالإنقاذ ؟؟؟؟

أصحاب الشهادات العاطلين الفقراء ، أو الأندية ؟؟ — خريجة قديمة_ كيمياء (@hoodaa_14) May 21, 2018

#محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه

ششي يقهر

شششي ييغبن

مليار و كم مليون وش عليه

على ناس تركض وراكوره

وش الفوائد

وش العائده النافعه اللي بتجينا من هالكووره

ي محمد العزم كلنا معك قلبا و قالبا

بس بالله

انظظر لاعفاء القروض

ذبحححتنا الديون

نبي نعيشش اوادم

نبي نرتقي لطبقة الانسان 😟 — ام شيخه (@hail_hailmm) May 21, 2018

#محمد_بن_سلمان_ينقذ_الانديه. أتمنى أن تنقذ نا من العطاله.. نحن خريجات كليات التربيه المغلقه… متفوقات مجتازات قياس بدرجات عاليه عاطلات من 20 سنه… وسنكون لك من الشاكرين — لولو الحربي (@jOBaZgmgdyvyVnh) May 21, 2018