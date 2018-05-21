سادت حالة من الجدل الواسع بمواقع التواصل في مصر اليوم، الاثنين، بعد تداول أنباء عن رفع أسعار المنتجات البترولية خلال ساعات.

وسائل إعلام مصرية تتحدث عن رفع أسعار المواد البترولية خلال الساعات المقبلة.

الأسعار المتوقعة:

🔷بنزين 80 🔺5.11 جنيه

🔷بنزين 92 🔺7 جنيهات.

ما تعليقك؟ pic.twitter.com/YlVUglrbCs — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 21, 2018

الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين النشطاء، خاصة أن المواطنين لم يستفيقوا بعد من الزيادة الكارثية بأسعار تذاكر مترو الأنفاق.

الناس لسه مالحقتش تستوعب رفع تذاكر المترو وف اوقات غبية وكانه استفزاز .. رفع البنزين يعني زيادة المواصلات والسلع — يسقط حكم العسكر (@anti_scaf2018) May 21, 2018

يعنى الناس تروح تصلى التراويح ترجع تلاقى البنزين ارتفع وتكمل حياتها عادى ممكن تقول لى على الطريقة اللى بتعرفوا تكملوا بها الشهر — somaia elshennawi (@somaiaelshennaw) May 21, 2018

إحم.. هو البنزين هيزيد الليلة فعلاً؟! 🙄😭 — Mohammed Samy (@Shaklma) May 21, 2018

والزيادة المتوقعة بحسب الأنباء المتداولة، سترفع سعر (بنزين 80) إلى 5.11 جنيه (بنزين 92) إلى 7 جنيهات.

ممكن يكون فيه زيادة فى أسعار البنزين والسولار خلال دقائق أو ساعات أو أيام، بقولك ممكن … والله أعلم #يوميات_صحفى_بسيط — Mohamed Gamal (@MmohameGamal) May 21, 2018

انا فاكر مرة مبارك رفع سعر البنزين من 90 قرش لجنيه يعني زود بريزة جرايد المعارضة سلخته اسبوع بلحة بيزود بال 2 جنيه كل 8 شهور الفاجر ابن الفاجرة 😏 — ABDALLAH TALAT (@abdalla50000) May 21, 2018

هو مستعجل جداً علي رفع الأسعار ، تقريباً عاوز يوصل بالأسعار الي مستوي معين في موعد محدد علشان خاطر حد معين 🙂 -١ — Muhammad (@AlexGamal) May 21, 2018

ورفعت النظام المصري أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ضمن خطة الدولة للتخلص من دعم المواد البترولية تماما في عام 2019 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

اذن هى الثورة على السيسى لامفر — شاعر حر (@shahedaian) May 21, 2018

انا سامع طراطيش كلام ان البنزين هايغلى بكره 😥 pic.twitter.com/92JJP8WHIN — عُـــ م ــَـر 🔧 (@xOmmar) May 21, 2018

بعد رفع سعر تذكرة المترو حكومة الانقلاب تتأهب لرفع سعر البنزين

واضح إن الشعب مستكنيص — Alaa Albahaar (@AlaaAlbahaar) May 21, 2018

يشار إلى أنه قبل رمضان رفعت مصر أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في القاهرة بنسبة 250%.

وتعد هذه الزيادة في أسعار تذاكر المترو الثانية خلال أقل من عام.

وأشار بيان لوزارة النقل المصرية، نقلته الوكالة، إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وكان الركاب يدفعون مبلغ جنيهين مصريين في شبكة المترو التي تعمل بنظام التذكرة الموحدة، حتى لو غيروا القطار(مسار المحطات لمسار آخر)، وبمعزل عن عدد المحطات في رحلتهم.

وقد أثارت الحكومة غضب سكان العاصمة المصرية، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو العام الماضي.

وخرجت مظاهرات تندد بهذا القرار الكارثي لدرجة محاولة أحد المواطنين الانتحار تحت قضبان المترو.

وألقت قوات الأمن القبض على 11 مواطناً من المحتجين على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق من محطة السادات في القاهرة، ليرتفع عدد المعتقلين الرافضين لقرار الزيادة إلى 21 محتجزاً، بعد القبض على 10 محتجين آخرين أمس.