في أعقاب الاحتجاج الرسمي السوداني على ما أثاره مسلسل “أبو عمر المصري” وتوجيهه اتهامات للسودان باحتواء إرهابيين مصريين على أراضيه، رضخت مصر للاحتجاج السوداني وأعلنت حذف جميع المشاهد التي اعترضت عليها الخرطوم من المسلسل.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد في مؤتمر صحفي يستعرض الحالة الإعلامية في مصر إن “المجلس حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات بين مصر والسودان”، بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وأضاف أن “ما أثير بشأن ما جاء في مسلسل (أبو عمر المصري) من افتئات على السودان تم النظر فيه وتفنيده، وحذف ما قد يسيء لدولة السودان، مع العلم أن أحداث المسلسل واضحة ولم تتضمن أي إهانة أو اتهام للسودان الشقيق”.

وكانت شبكة قنوات (أون تي في) المصرية الخاصة، التي تبث المسلسل، قد أعلنت السبت، أنه لا يحمل تلميحات للسودان، ولا يمت بصلة لمواقف القاهرة الحريصة على تقويه العلاقات مع الخرطوم.

واعتبرت الخارجية السودانية أن المسلسل، وهو من بطولة الممثل المصري أحمد عز، يعكس إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان.

وتدور أحداث المسلسل حول محامٍ مصري، يدعى فخر الدين (أحمد عز)، ينجو من محاولة اغتيال يُقتل فيها ابن خالته، ليقرر الهرب إلى فرنسا، ومنها إلى السودان.

وفي السودان، يتحول فخر الدين إلى كادر مهم من كوادر الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة إلى مصر، والثأر من قاتل ابن خالته.

وبين الحين والآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر مشاحنات إعلامية، على خلفية قضايا خلافية، أهمها النزاع على مثلث حدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي.

وتمر العلاقات بين الجارتين حاليا بفترة هدوء، وزار الرئيس السوداني، “عمر البشير”، القاهرة، في مارس/ آذار الماضي، حيث التقى نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي.