في واقعة تعكس مدى الترصد السعودي لسلطنة عمان واقتناص أقرب فرصة وأتفه الاسباب للهجوم عليها، وجد المحلل السياسي السعودي خالد باطرفي خبرا يزعم القبض على ضابط إيراني في اليمن مصدره صحيفة يمنية مغمورة ليعتمده دليلا ضد السلطنة ومبررا لمهاجمتها.

وقال “باطرفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الخبر وبما يوحي بأن الأمر جلل وأن السوابق كثيرة دون التأكد من معلوماته: ” وبعدين يا #عمان!”.

وبعدين يا #عمان!/ سقوط “ميهار” يكشف طريقة نقل الحرس الثوري عناصره لليمن : التفاصيل كاملة.. : #إيران #اليمن

https://t.co/psWsbRUaw7 — د. خالد محمد باطرفي (@kbatarfi) May 20, 2018

ووفقا للخبر الذي اعتمده، فقد زعمت صحيفة “المشهد” اليمني، أن قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح، ألقت القبض، الأحد، على ضابط من الحرس الثوري الإيراني، يُدعى” ميهار منتظري” خلال المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي التي تشهدها مديرية التحيتا.

وزعمت الصحيفة، أن الضابط الإيراني المعتقل اعترف بوصوله جوًا إلى اليمن قبل أكثر من عام على متن طائرة نقلت وفد الحوثي المفاوض إلى مسقط، على حد قولها.

اعتماد “باطرفي” الذي يعتبر من أشهر المحللين السعوديين، أثار سخرية عارمة لدى المغردين العمانيين الذين سخروا من مصادره المعتمدة في إلقاء الاتهامات، مؤكدين بأن السلطنة أصبحت شماعة لكل فشل تواجهه المملكة في اليمن.

دعكم من عمان وأهل عمان، أبتعدوا عنا بارك الله فيكم — YOUSUF SAIF AL RUJAIBI (@YOUSUF___SAIF) May 21, 2018

اصبحت عمان شماعة لكل فشل على ارض الواقع تواجهونه لله درك يا عمان ما اعظمك .. لا ينوح الامر ويذكره الا من لا يدركه 🇴🇲❤ — Naser Al Siyabi (@SiyabiNaser) May 21, 2018

يادكتور تقبل الله صيامك كم منذنوب راح تكتسب كم من اطفال راح تصدقك كم من عقول فارغه ومبرمجه راح تأخذ كلامك لغبي ياولد الحلال قلنا لكم الف مره ليمن مقبره وأنتم م قدها نصيحه لكم تعالو عمان راح تخرجكم من غبائكم ف اليمن ولعبتكم الي دخلتو فيها أنتم لا حسيب ولا رقيب — مهات مغاندي🇴🇲 (@PsLW4qOavgf7Xj3) May 21, 2018

هذا ما يطلقون عليه تعليق الفشل

ثلاث سنوات من التحالف ضد اليمن والآن تقاطعت المصالح فيما بين المتحالفين والناتج فاي بلغة علماء الرياضيات أي صفر.

ما دام لستم أهل حرب وياما نصحناكم وجعلتم إذن من طين وآخرى من عجين فلا تعلقون هزيمتكم وفشلكم بنا ولدينا مثل يقول(خبزٍ خبزتيه إكليه وحدش) — Anwar Alkyumi-AlBani (@AnwarAlbani) May 21, 2018

اكاديمي ومحلل سياسي وكاتب واستاذ وبتاع كلو واخر شي هذي مصادرك ؟؟ — AbdulAziz 🇴🇲 (@AAziz_Alrisi) May 20, 2018

قديمه جدآ جدآ ومغبره ،، جيب غيرها يا اكاديمي يا محلل سياسي يا استاذ جامعي يا كاتب جرايد

انت شو خليت للكتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين خذيت عنهم كل العلم والمعرفه😃. — 🇴🇲 Hamed Al ajmi (@hamed1111m) May 21, 2018