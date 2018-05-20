أقدم شابٌ فلسطيني في قطاع غزة، على إحراق نفسه، بعد سكب البنزين على جسده، مساء السبت، ما تسبب بإصابته بحروقٍ متوسطة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، النار وهي تشتعل في جسد الشاب العشرينيّ، بينما هرع المارةُ إلى إطفائها، ونقله الى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، المقدم أيمن البطنيجي، إن الشاب من سكان منطقة أبو سكندر شمال شرق مدينة غزة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة.

ويُسمع في الفيديو المتداول توجيه الشاب الذي أحرق نفسه شتائم للحكومة الفلسطينية، احتجاجاً فيما يبدو منه على الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.