تادول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر اعتداء معلمٍ بطريقةٍ وحشية على طالبة في إحدى مدارس المغرب، ناعتاً إيّاها بـ”ألفاظ بذيئة”.

وذكرت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية المغربية، أنّ الشرطة القضائية بمدينة خريبكة (وسط البلاد) أوقفت، الأحد، أستاذ مادة الرياضيات، (ش.ج)، بعد انتشار فيديو يظهره وهو يعنف تلميذة بالسنة التاسعة أساسي، وينعتها بالعاهرة.

وأشارت إلى أنّ الموقوف وضع رهن الحراسة النظرية، بغرض البحث معه حول ظروف وملابسات ارتكاب الفعل.

وأكدت أنّه لم تقدم ضد المعتدي أيّ شكوى لدى المصالح الأمنية، إثر وقوع الصلح بين والد التلميذة والأستاذ.

إلى ذلك شكلت أكاديمية “بني ملال خنيفرة” في مدينة خريبكة، “لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة في الحادثة التي وقعت بإحدى مؤسسات الأكاديمية”.