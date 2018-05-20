تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للمفكر السوري المثير للجدل محمد شحرور يشكك فيه في القرآن الكريم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد زعم “شحرور” خلال استضافته ف برنامج “لعلهم يعقلون” المذاع على قناة “أبو ظبي” أن “عيسى ابن مريم كان لا يوحى إليه كما أوحي إلى محمد عليه السلام”.

قناة ابوظبي… لا..تبث في مضان الا..كل مشكك في

كتاب الله ولا..تنشر الا..كل ضلال

ولا..تروج الا..كل بدعه

استمعوا..( لمحمد شحرور العلماني)..!! pic.twitter.com/GfISuudBky — بوغانم (@hassanalishaq73) May 20, 2018

يشار إلى أن مزاعم “شحرور” تتنافى كليا مع قول الله تعالى في الآية (163 ) من سورة النساء التي قال فيها:

” إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا “.

يشار إلى أن “شحرور” قد بدأ كتاباته عن القرآن والإسلام بعد عودته من موسكو، واتّهمه البعض باعتناق الفكر الماركسي، وفي سنة 1990 أصدر كتاب “الكتاب والقرآن”، الذي حاول فيه تطبيق بعض الأساليب اللغوية الجديدة في محاولة لإيجاد تفسير جديد للقرآن، ما أثار جدلاً واسعاً استمرّ سنوات، وصدرت العديد من الكتب لنقاش الأفكار الواردة في كتابه لدحضها.