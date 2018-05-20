 شخص في ، شخصاً آخر، بإطلاق النار عليه من سلاحٍ رشاش، “ثأراً” كما قال لقتل شقيقه قبل 15 عامًا، وسلّم الجاني نفسه وسلاحه إلى الشرطة عقب الحادثة.

 

وقال حساب “المجلس” الإخباري المحلي على موقع ” تويتر”، إن الشاب وهو من فئة “البدون” أقدم على ارتكاب أول بشهر عبر قتل آخر بسلاح “كلاشينكوف” في منطقة الصليبية قبل أن يسلم نفسه لاحقًا إلى مخفر الفردوس.

وأضاف، أن الجاني (28 سنة) بعد تسليم نفسه برر سبب جريمته بأن المجني عليه قتل شقيقه قبل 15 عامًا وقضى حكمًا بالسجن 7 سنوات ثم أطلق سراحه، وبعد رؤيته داخل محل بجمعية الصليبية قتله “ًا” لشقيقه ثم سلّم نفسه مع السلاح.

ويطلق اسم ” البدون” على من يعيشون في الكويت ولا يحملون أي جنسية أخرى، فيما ترفض الدولة منحهم جنسيتها.

 