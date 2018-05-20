تبنت رئيسة لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية-القطرية، النائب منتهى البعول مذكرة برلمانية، الأحد، للمطالبة بإعادة التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر الشقيقة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقالت المذكرة التي وُشحت بتواقيع شخصيات برلمانية بارزة في مجلس النواب الأردني أن خطوة اللجنة تأتي انطلاقاً وحرصاً للحفاظ على علاقات الإخوة مع دولة قطر الشقيقة، مطالبين أن تقابل خطوتهم تلك إيجابا من قبل أمير قطر، بإعادة السفير القطري إلى العاصمة الأردنية، حفاظا على تاريخ وعمق العلاقة بين الدولتين وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان أعضاء في مجلس النواب رفعوا مذكرتين نيابيتين تطالبان بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين الأردن وقطر، في أعقاب قرار الحكومة الأردنية تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص فضائية الجزيرة في المملكة، عشية إعلان السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض حصارها إلى جانب القاهرة في الخامس من يونيو 2017 بإغلاق المنافذ البرية والجوية البحرية.